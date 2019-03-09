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電梯只坐2樓！正義魔人吼：走樓梯很難？　她親身經驗求饒：出過車禍別公審

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擠電梯。（圖／記者李佳蓉攝）

▲現在連搭電梯，都會遇到正義魔人。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組陳怡伶／綜合報導

正義魔人哪裡都有你的存在！一名男網友搭電梯時，眼見同乘陌生人只搭到2樓而已，氣得上網發文嗆聲「走樓梯很累是不是啦？」立刻被砲轟到關版。此文，也釣出一名女網友崩潰說，年輕時候出車禍，膝蓋軟骨受傷，導致現在只要久站、走一點遠路都會痛，每次搭電梯時只坐到2樓，「頭都不敢抬太高，就怕別人把我拍照上傳。」

一名男網友在臉書「爆怨公社」PO文怒嗆真的很討厭有一些人明明好手好腳，但連爬一個層樓都不願意，卻只想搭電梯而已，從1樓到2樓明明只要走樓梯一下就到了，卻還要排隊擠電梯，「走樓梯很累是不是啦×-×。」

▲▼電梯、按電梯。（圖／記者陳俊宏攝）

▲連搭電梯到2、3樓，都會被別人白眼。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

這篇文一PO出，瞬間被嗆到關版，許多網友紛紛罵說，「我一樣都有付管理維修費，為什麼我住2樓我不能用電梯」、「你繳到他家的管理費了？」、「搭一下怎麼了嗎？擋到你家Wi-Fi了嗎？」、「看到你這篇文，我以後一定搭好搭滿」、「可是我媽生手跟腳給我又不是專門用來爬樓梯的，手腳還可以做很多事耶」、「標準博愛座正義魔人心態」。

不過，也有些人其實有「隱性需求」，外表看不出卻比任何人還需要，「我阿基里斯腱炎好不了，走樓梯都痛到快跌倒，但在別人眼裡我看起來就是個懶得爬樓梯的胖子」、「我懷孕初期也遇到一對母女說過類似的話～我有需要卻不能搭」、「我有氣喘，走到2樓就要停下來休息了」、「我是鎖骨斷開刀，穿外套是看不出來，但生活也是要過，與先生去大賣場採買日用品，只坐到2樓就感覺很多異樣眼光」。

▲博愛座（圖／記者季相儒攝）

▲博愛座也會屢遭正義魔人公審，世界上真的不需要這種「自以為是」的心態。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

也有網友本身患有「外表看不出」的疾病，連坐個電梯屢受陌生人白眼攻擊，「我是乾癬性關節炎的患者，骨頭痛的時候不說還真沒人知道，平時都撐著像正常人一樣，坐電梯也只是減少疼痛，可以不要給白眼嗎？拜託了...」、「我也好手好腳，但是我有骨刺，無法承受上下樓梯震動身體，有電梯我選擇搭電梯 」

一名女網友也跳出來分享自己的經驗說，她年輕時候車禍，膝蓋軟骨受傷，導致現在只要久站、久坐，或是走一點遠路，膝蓋都會痛到不行，更別說變天的時候，酸痛到一個極致，連爬樓梯膝蓋還會跟著合聲，「每次搭電梯的我~頭都不敢抬太高，怕別人把我拍照上傳抱怨，真的～～別再說我們好手好腳幹嘛搭電梯。」

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▼對正義魔人來說，外表要有超明顯傷痕，那才有「資格」使用。骨折示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

▲▼石膏,骨折。（示意圖／達志影像）

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關鍵字：電梯,開刀,手術,車禍,爆怨公社

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