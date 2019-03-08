崩壞「神級男友」1年後近照曝光！喝喜酒「帥穿白襯衫」超陽光　網洗版想看

▲去年這張對比照爆紅。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

還記得1年多前，曾有女網友貼出男友發福對比照，而掀起一陣轟動嗎？昨日，一名網友po文表示，想知道男主角近況如何，沒想到釣出超多好奇寶寶敲碗求解。翻開這位崩壞「神級男友」，也是知名作詞人蕭昱峋的臉書，發現真的瘦了一大圈，原先帥氣模樣也慢慢找回；而本尊則無奈說，從昨晚開始，突然一直被洗通知。

1年多前，蕭昱峋被女友出賣，在「爆廢公社」分享4年暴肥對比照，原本55公斤的他，濃眉電眼配上深邃五官，和彭于晏有幾分相似，但發福胖到70公斤後，根本完全變一個人，讓女友不禁笑虧，「真是歲月不饒人。」

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有趣的是，時隔1年，一位記性好的網友再度翻出此事，發文笑問「一年過去了，想知道男朋友有沒有帥回來。」而網友們也超捧場，紛紛表示「想知道+1」、「後續如何」、「想知道現況啊！究竟有沒有變回左邊」、「等消息」、「換個角度想，胖子真的都是潛力股」、「好快唷，竟然1年了」。

▲蠻陽光帥氣的。（圖／翻攝自蕭昱峋臉書）

從「神級男友」蕭昱峋的臉書可見，他真的瘦了不少，上個月下旬，他去參加喜宴，一襲白襯衫及牛仔褲打扮，十分陽光帥氣，體態也剛剛好，不過他無奈表示，「奇怪...都過1年了，為啥昨天忽然又開始一堆人留言，一直在洗我的通知，是又從哪被挖出來了嗎？」而親朋好友則鼓吹他，應該現身留一張近照。

另外，紅遍大街小巷的《癡情玫瑰花》，作詞人正是蕭昱峋，在「東聲音樂工作室」擔任執行製作的他，還有不少知名作品，包括亦帆《你不准愛我》、包偉銘《大叔時代》、及元衛覺醒《下流社會》等。

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