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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

慧眼看天下／為彈劾川普？　民主黨全方位調查猛攻

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新聞節目中心／綜合報導

美國總統川普過去這一星期，其實不太好過，美國眾議院民主黨4日正式對川普發動全面性擴大調查，針對川普的個人、商業及政治生涯，要求81個機構與個人提供情資，要調查他是否貪污、濫權或妨礙司法。這讓川普氣得跳腳，在公開場合和推特上，都直接開罵民主黨根本是「獵巫」!。慧眼看天下第44集，邀請到淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中，與主持人黃寶慧深度探討國際情勢。

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

又一個內閣部長請辭 杜魯道危機擴大
加拿大總理杜魯道干涉司法風波越演越烈，杜魯道遭到前司法部長指控不當施壓跟惡意威脅，而這全都是為了幫一家加拿大建築公司從行賄案中脫身，自從前司法部長在2月請辭後，現在國庫委員會主席也稱對政府沒信心而求去，加上之前被控參與施壓的杜魯道首席秘書，已經有三人因為這起事件辭職，半年後加拿大即將改選，杜魯道政府出現危機。

▼ 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像／美聯社）

SpaceX攜手NASA 成功試射載人太空艙
美國航太總署NASA與太空探索科技公司SpaceX聯手合作，2日在佛州甘迺迪太空中心發射無人太空艙，飛行27小時後成功於3日與國際太空站對接；SpaceX創始人馬斯克說，這或許是向商業客戶開放太空旅行的第一步，也預計在今年7月份將發射載人太空艙。

▼SpaceX可載人龍飛船2號太空艙發射成功。（圖／路透）

▲▼SpaceX可載人龍飛船2號太空艙發射成功。（圖／路透）

承認受中美貿易戰衝擊 李克強:經濟打硬仗
中國大陸一年一度的人大會議本周登場，其中又以大陸總理李克強的工作報告
備受矚目，由於面對中美貿易糾紛持續，加上經濟有下行壓力，李克強表示，今年風險挑戰更多更大，要大家做好打硬仗的充分準備。

▼中國大陸兩會現場。（圖／路透社）

▲兩會,李克強,習近平,人大,政協。（圖／路透社）

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
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家裡冰箱找到「黑色烏魚子」　他順手丟掉...媽媽氣炸！網笑：

關鍵字：慧眼看天下,黃寶慧,直播,川普,柯恩,民主黨,杜魯道,SpaceX,兩會

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