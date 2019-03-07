美日韓召開3方會談！　盼「重啟美朝談判」應對金正恩

▲「川金二會」破局後，美國有意重啟美朝談判。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

上月底在越南河內舉行的「川金二會」破局，美、日、韓3國於美東時間6日舉行實務階層會談，商討有關北韓無核化的因應對策。《共同社》指出，美國有意重啟美朝談判，因此這會是本次會談的重點。與會人員包括，美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）、日本外務省亞洲大洋洲局局長金杉憲治，以及南韓朝鮮半島和平交涉本部長李度勳。

▼ 川普與金正恩在越南河內的會晤破局。（圖／取自白宮推特／@WhiteHouse）

南韓國會情報委員會5日指出，北韓先前承諾廢棄的東倉里西海衛星發射基地似乎恢復運轉，衛星照片於3月2日拍攝，也就是川金會結束的兩天後。川普對此表示，如果屬實，則對金正恩「非常非常失望」。日本官房長官菅義偉則說，日本政府持續高度關注北韓核武與飛彈開發，也盡力蒐集情報來分析。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日表示，雖然無法保證，但希望能在幾周後派遣團隊前往平壤，繼續尋求共識。李度勳5日抵達華府時則說，目前最重要的是促成美國與北韓重新接觸，以推動去核化進程。

▼ 美國國務院北韓政策特別代表畢根（右）2月在南韓與朝鮮半島和平交涉本部長李度勳會面。（圖／路透社）

