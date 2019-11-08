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「北約已腦死！」馬克宏砲轟美國背棄盟友　梅克爾：沒必要這麼以偏概全

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▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲ 法國總統馬克宏7日接受經濟學人（The Economist）專訪。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北大西洋公約組織（Nato）下月將在倫敦慶祝成立70周年，但法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日受訪卻稱北約如今正處於腦死狀態，強調美國自敘利亞撤兵一事並未知會其他北約盟國，且組織也沒有對土耳其出兵敘利亞這件事情做出回應，認定主要成員國美國對北約的承諾正在逐漸減少，質疑組織是否仍致力於集體防禦（collective defence）的概念。但對此，德國總理梅克爾並不同意。

BBC報導，馬克宏認為現在已經不能繼續依賴美國來捍衛北約，覺得美國正在背棄歐洲，敦促歐洲各國要開始把自己視為地緣政治大國，來確保未來國家的命運。他接受接受經濟學人（The Economist）專訪時提到，「我們正在經歷北約腦死的階段」。當被問及北大西洋公約第5條共同防禦條款的有效性，也就是「針對任一成員國而來的攻擊，將會被視為對所有成員國的襲擊」時，馬克宏態度猶豫，直言「我不知道」。

時間拉回去年10月，川普在沒有和北約成員國協商的情況下，突然宣布撤出多數美軍。而此一決定也為同是北約成員國的土耳其鋪平道路，讓他們能夠進入敘利亞，並在邊境成立安全區，使得過去曾經幫助美國打擊伊斯蘭國的庫德族武裝部隊被驅逐出該地區。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

談及馬克宏的這番言論，視北約為安全威脅的俄羅斯相當歡迎，認為他是實話實說。但身為法國關鍵盟友的德國總理梅克爾（Angela Merkel）並不認同，「（馬克宏）使用了相當激烈的言詞，只不過，這並不是我對北約內部合作的看法」，儘管坦言組織確實有些問題存在，「但沒有必要做出如此以偏概全的判斷」。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則表示，北約組織依舊強大，歐洲盟國正加快腳步擴大國防投資，美國在歐洲增加軍隊、演習，「事實上，我們是一起合作的，共同加強集體防禦，任何讓我們與北美分開的意圖都將帶來風險，不僅會削弱聯盟、跨大西洋的聯繫，歐洲也會受到影響。」

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