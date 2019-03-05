杜魯道「干預司法」爆執政危機！　預算部長閃辭：對政府失去信心

▲ 自2015年來，費爾波特（右）始終在杜魯道政府擔任要職，儘管她此次宣布辭去內閣職務，但仍保留國會席位。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）捲入干預司法的風波越演越烈，重要內閣成員預算部長費爾波特（Jane Philpott）4日宣布請辭，原因正是她已對政府處理貪腐調查失去信心，「我必須遵從我的核心價值觀、道德職責及憲法義務。」對此，杜魯道表態感到失望，但也否認利用政治干預來包庇國內大型工程企業拉瓦稜公司（SNC-Lavalin）免受刑事起訴。

費爾波特是這場政治風暴當中第3名求去的內閣要員，她在周一的辭職信詳述自身對政客、官員試圖施壓干預拉瓦稜公司的事件表達強烈關切。

「這是法治的基本原則，我們的司法部長在刑事案件行使的自由裁量權時，不應受到政治壓力或干涉」，費爾波特提到，按照原則行事可能付出代價，但放棄原則付出的代價更大，「遺憾的是，對於政府處理、回應這起事件的方式，我已經失去信心。」

It grieves me to resign from a portfolio where I was at work to deliver an important mandate. I must abide by my core values, my ethical responsibilities, constitutional obligations. There can be a cost to acting on one’s principles, but there is a bigger cost to abandoning them. pic.twitter.com/EwO5dtdgG6 — Jane Philpott (@janephilpott) March 4, 2019

面對費爾波特閃辭一事，杜魯道先以簡短聲明感謝費爾波特多年來的服務以及對國人的奉獻，隨後出席活動時，再度否認他企圖政治干預的傳聞。

2015年，總公司設在魁北克省的拉瓦稜公司被控涉嫌賄賂利比亞官員來取得合約，並設法游說政府簽訂相關協議，尋求庭外和解。而杜魯道政府在去年推動修法，被外界解讀為幫助拉瓦稜公司解套免遭起訴。

▲ 加拿大10月將舉行大選，但民調數據顯示，杜魯道支持度正在下滑當中。（圖／路透）

今年2月，加拿大首位原住民檢察總長和司法部長威爾森芮博（Jody Wilson-Raybould）閃辭，並於28日赴國會司法委員會作證時提到，杜魯道及其他官員以「不當施壓」和「惡意威脅」，且在2018年9月至12月期間，至少接到10次電話、10次面對面會議和無數次簡訊威脅，施壓者多達11位，「這些官員的談話，都是希望我對拉瓦稜公司案做出干預。」

2月18日，杜魯道首席秘書兼長年好友巴茨（Gerald Butts）也宣布請辭，強調自身並沒有做出任何不當行為，但為了避免分散團隊重要工作的注意力，選擇離開。據瞭解，他將出席6日眾院司法委員會發表談話。