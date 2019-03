杜魯道「干預司法」爆執政危機！　預算部長閃辭：對政府失去信心

▲ 自2015年來,費爾波特(右)始終在杜魯道政府擔任要職,儘管她此次宣布辭去內閣職務,但仍保留國會席位。(圖/路透,下同)

國際中心/綜合報導

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)捲入干預司法的風波越演越烈,重要內閣成員預算部長費爾波特(Jane Philpott)4日宣布請辭,原因正是她已對政府處理貪腐調查失去信心,「我必須遵從我的核心價值觀、道德職責及憲法義務。」對此,杜魯道表態感到失望,但也否認利用政治干預來包庇國內大型工程企業拉瓦稜公司(SNC-Lavalin)免受刑事起訴。

費爾波特是這場政治風暴當中第3名求去的內閣要員,她在周一的辭職信詳述自身對政客、官員試圖施壓干預拉瓦稜公司的事件表達強烈關切。

「這是法治的基本原則,我們的司法部長在刑事案件行使的自由裁量權時,不應受到政治壓力或干涉」,費爾波特提到,按照原則行事可能付出代價,但放棄原則付出的代價更大,「遺憾的是,對於政府處理、回應這起事件的方式,我已經失去信心。」

It grieves me to resign from a portfolio where I was at work to deliver an important mandate. I must abide by my core values, my ethical responsibilities, constitutional obligations. There can be a cost to acting on one’s principles, but there is a bigger cost to abandoning them. pic.twitter.com/EwO5dtdgG6