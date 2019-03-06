眾議院「擴大調查」查問81個人與機構　川普：這是在騷擾總統！

▲ 美國總統川普在推特發文大罵民主黨。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國眾議院民主黨4日對總統川普發動全面性擴大調查，針對川普的個人、商業及政治生涯，寄信要求81個機構與個人提供情資，以找出川普或他的行政團隊是否貪污、濫權或妨礙司法。川普則在推特上大嗆，這是在「騷擾總統」，民主黨人阻撓司法，整起行動是「我國史上最大的越權。」

這起調查由眾議院司法委員會主席納德勒 （Jerrold Nadler）發起，CNN指出，川普身邊幾乎所有人都成為了潛在證人，包括川普的親屬、員工、總統競選團隊、過渡團隊、就職典禮委員會，還有白宮以及川普集團。

▼ 美國眾議院司法委員會主席納德勒 （Jerrold Nadler）。（圖／達志影像／美聯社）



納德勒表示，「我們的目標是保護這個國家的法治。我們必須找出正在發生的事情，我們必須向美國人民提出一個案子，我們必須揭露它。」他補充說，這項調查的目標之一也是讓行政當局為貪汙、妨礙司法以及濫用權力負責。

川普在推特上大罵，納德勒、眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）還有民主黨的委員會領袖「發現唯一的通俄是由騙子希拉蕊（Hillary Clinto）還有民主黨人幹的」，因此「已經徹底瘋了」。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）則說，納德勒和他的民主黨同夥，因害怕人們發現「通俄門」調查是個錯誤，才會發起這個「可恥又濫權」的調查。