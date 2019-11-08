川普濫用同名基金會「挪用善款拚2016大選」　法官下令賠償6000萬

▲ CNN分析，法官的決議把川普置於不尋常的境地，也就是在他的總統任期面臨其他大量個人法律糾紛的同時，還必須支付高達200萬美元的賠償金。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國紐約州法官7日裁定，總統川普因濫用「川普基金會」（Trump Foundation）所募集的慈善款項，把經費拿來作為2016年總統競選活動政治資金，必須支付200萬美元（約新台幣6,134萬元）的賠償金。只不過，川普基金會已於去年12月解散，這筆賠償金將會轉給多個非營利組織。

川普目前除了面臨彈劾調查之外，如今更要面臨這筆「恥辱性」的罰款。綜合路透、CNN、衛報等外媒報導，這起去年6月提起的訴訟案，指控川普、大兒子小唐納（Donald Trump Jr.）、次子艾瑞克（Eric Trump）、女兒伊凡卡（Ivanka Trump）違反競選財務法規，濫用同名慈善基金會的免稅資格，直指川普把基金會當作政治、商業利益方面的支票簿。訴訟稱，基金會內部存在令人震驚的非法運作模式。

「川普違背他對基金會的受托責任，浪費基金會善款」，曼哈頓最高法院法官絲卡爾普拉（Saliann Scarpulla）表示，基金會2016年1月在愛荷華州德梅因（Des Moines）的電視募款活動，其實是由川普競選團隊精心策劃，最終善款直接被拿來作為川普政治競選活動的經費。

最終，絲卡爾普拉裁定川普必須支付200萬美元賠償金給多個非營利組織。

儘管絲卡爾普拉把現任檢察總長莉蒂夏詹姆斯（Letitia James）要求的賠償金從280萬美元降至200萬美元，同時拒絕禁止川普政府在紐約任何非營利組織董事會任職的要求，但莉蒂夏詹姆斯仍歡迎7日公布的裁定結果，「法院的決定及我們協商的和解方案，是我們在保護慈善資產、追究那群濫用慈善機構的人面前索取得的重大勝利。沒有人能凌駕於法律之上，無論是商人、總統候選人或是現任總統都一樣。」

事實上，川普基金會早在1987年就已成立。如今，基金會發言人表示，自從2016年總統大選落幕後，基金會就已經公開宣布有意自願解散，並把剩餘資金捐給其他慈善機構，但相關進程都因訴訟案被推遲，「基金會目前持有178萬美元的資產，加上川普即將支付的200萬美元，這些經費會平均分配給8家慈善機構，包括瑪莎餐桌（Martha's Table）、聯合黑人學院基金會（United Negro College Fund）、美國大屠殺罹難者紀念館（U.S. Holocaust Memorial Museum）等。」

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