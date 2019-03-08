容永祺：粵港澳大灣區三地保險市場應互聯互通

▲容永祺（中間者）。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

全國政協委員容永祺在今年的政協提案中建議，容許香港壽險公司以試行方式在粵港澳大灣區設立服務中心，為已購買香港保險產品的大陸居民提供服務，進而加快灣區保險業的發展。據了解，大灣區有近7000萬人口對保險產品有所需求，粵港澳的保險保費收入大約1160億美元，相當全國總額的四分之一；新造保單保費收入來自大陸居民的比例，近十年來也由6%增加到超過四成。

容永祺透露，截至2018年9月底，大陸民眾購買醫療等個人人壽保險產品，累計保單達到183萬份，而在前三季的新保單則有大約33.4萬份，涉及保費達到341億港元。他還強調，香港匯聚全球優秀的保險業人才，如果能在大灣區設立壽險服務中心，將可推動大陸的保險業邁向市場化，為產業的專業水平提供參考，為企業邁向國際打好基礎。

容永祺話鋒一轉表示，大陸目前實行外匯管制，已購買香港保險產品的民眾無法循正常管道將資金直接過境香港續保，期滿及理賠資金也不能直接存入大陸的銀行，導致國家外匯出現損失；如果能讓大灣區的服務中心代為收取保費，將可促使已離岸的資金回流大陸，進而減少國家外匯的流失。

▼中山粵港澳大灣區。（圖／中山發布）

