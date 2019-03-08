人大代表建議全國週休2.5天　民眾：公司肯給卻不敢休

▲勞動工作。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

今年兩會期間，有關假期的話題引發熱議，有人建議延長春節假期、恢復五一長假，也有人建議將七夕新增為法定節假日，其中又以週休2.5天的想法最受矚目。全國人大代表、蘇州大學校長熊思東建議，試點2.5天小長假的省市效果不錯，可以向全國推廣，促使勞逸結合「才能更有活力走得更遠」。

熊思東指出，休息休假是勞動者的基本權利，也是經濟發展、社會進步的重要體現，目前全球經濟越發達國家的公民休假時間也都相對較長（例如美國有25天、英國有33天、荷蘭和丹麥則有36天），反觀中國在法定節假日、法定帶薪年假數量方面，公民每年的法定休假天數只有16天（不含雙休日）。

熊思東提到，2018年中國人均工作時長達到2100個小時，遠高於其他國家的標準，導致加班現象普遍存在於國內經濟發達的城市；隨著跨省、市工作的人口越來越多，許多職工因通勤時間較長、週末2天時間較短於是放棄回家陪伴家人，這種困境將因2.5天小長假得到解決。他認為，2.5天小長假能讓國民增加更多休閒的時間和選擇，從而提高生活品質，這種概念就是回歸工作的本質。

▼熊思東。（圖／翻攝自中新社）

熊思東建議中央，可以組織試點城市總結相關經驗，加快推進2.5天小長假「由全國性試點轉變為全國性政策」，並以條例化、制度化的形式加以明確，從而在全國範圍內推行。他還說，地方政府要對各單位落實2.5天小長假的情況加強監督，保障每一名勞動者都能享有同等的休假權，同時也要對醫院、百貨公司、行政中心等具有實施難度的單位探索實行輪班機制，並且對那些無法享受小長假的員工給予補償機制。

有關2.5天小長假的概念，可以追溯至2015年。國務院辦公廳於該年8月印發意見，首次直接談及優化調整休假安排，這也是2.5天小長假首次出現在民眾的視野。隨後包括江西、重慶、陝西、福建、浙江和廣東等10多個省份推出相關政策，但細節上均有不同。對此有民眾坦言，2.5天小長假若能落實「確實是件好事」，但實際情況是單位沒說不給休「但你卻不敢、不能、不好意思休假」，另一種可能就是職工雖然休假，但來自通訊軟體的派工依舊持續。