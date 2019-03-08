影／今年拿台灣幾個邦交國？　陸外長王毅仰頭笑答「哈哈」

記者曾俊豪／北京報導

大陸國務委員兼外交部長王毅上午舉行中外記者會，就大陸外交政策和對外關係回答記者提問。在記者會結束時，現場媒體衝到台前，追問王毅「今年要拿掉台灣幾個邦交國？」，只見王毅抬起頭來，笑容滿面的回答「哈哈」之後便離開現場。

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王毅此場記者會是應十三屆全國人大二次會議新聞中心的邀請，由於外交部設有發言人制度，要讓王毅親自上陣和中外媒體「直球對決」，機會並不多，也使得外交部長的記者會，成為每年兩會期間的重頭戲之一，重要性甚至不亞於壓軸登場的「總理記者會」。

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／記者曾俊豪攝）

記者會在上午10時準時開始，進行到11時50分結束。過程中，王毅針對中美貿易戰、華為孟晚舟案、中日關係和朝鮮半島局勢等議題，回答中外記者提問。

記者會結束後，大批記者衝到發言台前方，繼續追問王毅。有大陸媒體問到「美國邀請蔡英文到華府訪問，中國會不會同意？」，王毅表示「當然不會同意」，之後便走下發言台。這時，又有大陸媒體大喊「今年要拿下台灣幾個邦交國？」，王毅仰頭回答「哈哈」兩聲，便離開現場。

▲大陸2019全國兩會上午舉行外交部長記者會。（圖／記者曾俊豪攝）