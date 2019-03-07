陳雲英：台胞居住證便利性可與惠台政策連結

▲陳雲英。（圖／翻攝自中國台灣網）

大陸中心／綜合報導

大陸全國人大台灣省代表陳雲英表示，大陸於2018年9月開始核准台灣民眾申請居住證，加上惠台31條措施實施屆滿週年，其實可以用居住證作為載體落實這些惠台政策。她還建議中央，應該要去調研各級政府落實惠台政策的實際情況，「我想台灣同胞倒希望快一點、做得好一點。」

陳雲英是在6日出席十三屆全國人大第二次會議台灣省代表團全體會議後，接受媒體採防做了上述表示。當被問到在兩會上有哪些建議和議案，陳雲英指出，有關台灣方面特別是台灣同胞在大陸就學、就業、創業及生活照顧，總共提了兩個，分別是居住證的「一證通、便利通」以及台籍律師的執業範圍擴大。

▼民眾排隊申辦台胞居住證。（圖／上海市台辦）



陳雲英建議，能在生活和就業上更便利使用大陸居住證，並且通過居住證作為載體落實惠台政策，使其走向電子化模式，例如跟微信、手機號碼或銀行連結，如此一來生活大小事都能用一機操作。她還說，網路化的關係導致「居住證還沒有做到這一步」，所以才有一證便利使用的建議；雖然各地推出惠台60條、惠台80條，條文很多但實際落實幾條仍須檢驗，因此建議中央調研各級政府的落實情況。

有關台籍律師的執業問題，陳雲英指稱，目前全大陸有415名台籍律師已經取證，並且獲得在當地執業的資格；2010年兩岸準備簽署ECFA期間，當時就覺得兩岸貿易需要很多涉台律師，後來ECFA沒有簽成，但涉台案件仍有4000多件，因此建議拓展律師的職業範圍（原本處理的都是涉台的民商事），優先給予涉台案件的訴訟業務。

▼國台辦主任劉結一考察台青創業基地。（圖／華夏經緯網）



陳雲英強調，不少台灣人進入大陸多年，有些一來就超過十來，這些人應該都是人才，值得給予關心和支持。她還提到，深圳有很多台灣來大陸創業的公司，這些公司得到大陸的資金，繼續擴大各領域交流與合作，其中教育是值得關注的部分；目前台灣教育領域人才過剩，不少人就業困難，同時也有某些院校面臨招生不足，此時兩岸正好可以互補，在教育領域還有很多的合作空間。

陳雲英認為，教育可以區分成三種領域，分別是高等教育、特殊教育以及幼兒教育，而在高等教育方面，主要是關於人才的培養工作；在特殊教育方面，目前大陸缺乏一定數量的高質量教師，在職業教育上也有同樣問題，反觀台灣則有更多的這種行業，在職業教育領域相對優勢。

有關幼兒教育的部分，陳雲英說，大陸各省市都有成千成萬的幼兒園機構，今年開始有中小學教師資格證，並且歡迎台灣同胞來考，只要考中小學教師資格證「就可以到大陸來服務」，在這種領域交流人才「今年應該會蠻大的」，這是一個有利條件「也是一個喜訊」。

▼《惠台31條措施》2018各省市惠台措施大匯總。（圖／國台辦）