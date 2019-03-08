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關心落實情況　兩會委員熱議「惠台31條措施」

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▲▼2019兩會,2019人大,全國兩會,兩會,人民大會堂,北京藍,兩會藍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲2019大陸全國兩會在北京召開。（圖／記者曾俊豪攝）

記者魏有德、曾俊豪／北京 – 台北 連線報導

惠台31條措施發佈至今滿1年，在北京舉行的第13屆大陸全國兩會，31條措施具體落實情況也成為分組討論中委員熱議焦點之一。政協委員江利平表示，為了解台灣民眾需求，湖北省政協委員與台生、台商對話，根據訴求提出具體建議，再跟台辦、發改委等各個部門去溝通，「我們希望解決政策落地的最後一公里」。

▲大陸全國台聯理事會副會長、政協委員江利平。（圖／翻攝海峽之聲網）

▲大陸全國台聯理事會副會長、政協委員江利平。（圖／翻攝海峽之聲網）

《海峽之聲》報導，「31條惠台措施」涉及加快給予台資企業與大陸企業同等待遇的12條，包括台資企業參與「中國製造2025」行動計畫適用與大陸企業同等政策及台灣青年對於「為台胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇的19條措施」最有感。

福建省做為與台灣交流最頻繁的第一線，出身此地的政協委員江爾雄提到，「31條惠台措施」中，取消台灣民眾就業許可的限制，可報名參加53項專業技術人員職業資格考試和81項技能人員職業資格考試，「僅僅這一條就為廣大台胞提供了廣闊的就業機會」。

▲大陸台盟常委、政協委員江爾雄。（圖／翻攝海峽之聲網）

▲大陸台盟常委、政協委員江爾雄。（圖／翻攝海峽之聲網）

此外，近期國台辦加碼推出「31條來了」APP，彙整各地細則及實施狀況供民眾查詢。據官方介紹，「31條來了」APP以名為「融融」的大貓熊作為「代言人」，介面下方則有「各地、問答」等欄位，詳細列出大陸各省市區，乃至省以下的縣市所推出的對台舉措。

▲▼惠台31條,惠台app。（圖／記者曾俊豪攝）

▲中國人民大學法學院經濟校教授林承鐸。（圖／記者曾俊豪攝）

在中國人民大學中法學院經濟學系擔任主任的林承鐸接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，惠台31條的推動，讓有意西進發展的台灣青年能夠更快的找到適合自己的地方和工作。

他指出，大陸迄今有72個地方頒布惠台「加碼版本」，算一算共有超過3981條細則，要想一一研究透徹，根本不可能，「31條來了」APP推出後，讓想了解大陸情況的台灣青年，省去不少時間，基本上在APP就能搞定一切，「像逛超市一樣，去裡面找到自己要的東西」。
 

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關鍵字：2019兩會,2019人大,2019政協,惠台APP,惠台31

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