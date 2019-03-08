談粵港澳大灣區建設　何立峰：要創建國際科創中心

▲粵港澳大灣區 。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

十三屆全國人大二次會議新聞中心6日上午舉行記者會。有關粵港澳大灣區的建設事宜，國家發展和改革委員會主任何立峰表示，相關小組正在細化具體工作方案，重點有兩大方面，包括要加大力度創建國際科創中心，以及重點推進有利港澳居民進出或到大陸發展的措施。

何立峰指出，黨中央和國務院於2月18日公布《粵港澳大灣區規劃綱要》，目前正按照部署推進「1＋N」規劃體系、「1＋N」政策體系的頂層設計；韓正副總理也在3月1日主持召開粵港澳大灣區建設領導小組第二次全體會議，針對今年落實規劃綱要的各項工作進行全面部署。他還提到，建設領導小組「最近正在抓緊細化具體工作方案」，並且「一項一項抓好落實」。

▼何立峰。（圖／翻攝自新華社）

何立峰說，領導小組全體會議布置的工作重點有兩大方面，包括加大力度創建國際科創中心、重點推進有利港澳居民進出或赴陸發展的措施。鑒於香港和深圳靠近的河套地區面積大約3.89平方公里，要想加快創建國際科創中心「主要會是深圳配合香港」，等到時機成熟後推進建設；珠海方面也要密切配合澳門並且加快建設。

何立峰強調，在廣州、深圳乃至港澳也要建設國際水準的科技創新走廊，同時還要支持中國科學院創辦的香港創新研究院，其他一些涉及科技創新的重大舉措也要繼續推進，務必要讓包括廣東大灣區的九個市和香港、澳門都有比較好的基礎，讓三地密切配合產生「1＋1＋1」大於3的效果。

有關推進有利港澳居民進出或赴陸發展的措施，何立峰透露，韓正於3月1日主持召開的會議已經公布八項措施，例如聚焦跨境車輛進出、人員進出、海關通關便利等方面，特別是在有利港澳青年到大灣區廣東就業創業「提供更好的便利」；在個人所得稅方面也有針對創新型企業的人才提供一些新的舉措。

▼粵港澳大灣區覆蓋城市區域。（圖／翻攝自百度百科）