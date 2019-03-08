王毅：中日關係重回正軌　接下來要做的是「知行合一」

▲大陸國務委員兼外交部長王毅認為，中日關係終於重回正軌。（圖／記者曾俊豪攝）

記者馬叔安、曾俊豪／台北、北京連線報導

大陸十三屆全國人大二次會議8日在記者會上，國務委員兼外交部長王毅談及中日關係時表示，去年以來，中日關係終於重回正軌，呈現出改善發展的良好勢頭，這完全符合兩國人民的共同利益，接下來要做的應該是「知行合一」，真正做到誠實對待歷史，客觀認識現實，積極開創未來。

在記者會上，日本朝日新聞記者提問，王毅對大家對習近平今年6月出席大阪G20峰會，也很關注屆時能否對日本進行國事訪問的看法，如果習主席訪日能夠實現，為了兩國關係取得更大發展，王毅認為雙方應該怎麼做？

▲記者會現場。（圖／記者曾俊豪攝）

王毅表示，中日關係在每年記者會上都會受到關注，而且問題提得很早，今天到最後才提出中日關係這個問題，說明中日關係已趨向穩定。

王毅說，事實表明，只要日方客觀理性看待中國的發展，切實遵循迄今達成的各項政治原則，中日關係就能夠排除障礙和干擾，迎來穩定和光明的前景。與此同時，中日合作的潛力也就能夠得到充分發掘，開闢出更為廣闊的合作空間。

▲記者會現場媒體。（圖／記者曾俊豪攝）

王毅也說到，「真正做到誠實對待歷史，客觀認識現實，積極開創未來，以腳踏實地的行動沿著正確的方向堅定不移地向前走。相信通過雙方共同努力，鑄牢政治基礎，深化互利合作，增進民間友好，中日關係就能進入一個穩定發展期，各領域交流會越來越頻繁，高層交往自然也就會水到渠成。」

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