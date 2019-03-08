談「易地扶貧」策略　劉永富：要研究搬完怎麼生活

▲劉永富。（圖／翻攝自人民網）

大陸中心／綜合報導

十三屆全國人大二次會議新聞中心7日上午舉行記者會，國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富現場回答記者提問。他表示，國家在十三五期間「要易地搬遷1000萬建檔立卡的貧困人口」，這個任務「在今年要全部完成」，但必須認知「搬遷是有規劃的」，例如該搬往何處，還要研究搬了以後怎麼生活。

劉永富說，搬遷以後有很多好處，例如老人看病、小孩上學很方便，即使出去打工也能節省路程，但要出去務工、就地發展產業「還是有個過程」，因此目前要做的包括因地制宜發展產業和培訓務工。他指出，國家是有一些措施，例如東西部扶貧協作，當沿海的省份變得富裕，就要按照兩個大局的戰略構想支持西部；在西部和東部省份也有勞務協作，當西部勞動力輸往東部時，要著重針對貧困人口，有些是免費培訓、免費提供車資、保證搬遷後有工作。

劉永富提到，目前全國有3萬多個扶貧車間，有200多萬人在裡面就業，其中貧困人口接近100萬，因此今年也要建一些扶貧車間，讓更多貧困人口能在住家附近打工，目前蓋的小區（住宅區）「一樓二樓這些商品房都預留出來了」，未來將充當扶貧車間。他話鋒一轉表示，如何讓搬遷者長期穩住「對我們還是一個考驗」，目前「不指望一搬過去就所有問題都解決了」，但有問題會盡力解決。

▼脫貧標語。（圖／CFP）