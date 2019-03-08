3年內要談成《南海行為準則》　王毅：更能維護南海航行安全自由

▲針對《南海行為準則》，王毅發表言論。（圖／記者曾俊豪攝，下同）



記者吳易達、曾俊豪／台北、北京連線報導

在8日的大陸全國人大二次會議記者會上，針對《南海行為準則》（COC）問題，陸外交部長王毅表示，中方將在三年之內，也就是在2021年之前達成準則的目標，更有效規範各方行為，更有力維護南海的航行安全與自由。

據先前該準則「草案文件」指出，中國建議與東協國家在南海定期舉行軍演，共同開發石油、天然氣等，堅持排除其他國家參與。

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王毅指出，近年來南海局勢經過了一個由亂向好的過程，事實證明，直接當事國通過談判解決具體爭議、中國和東盟國家共同維護地區穩定這一雙軌思路是解決南海問題的正道。

當前，《南海行為準則》的磋商進程不斷加快，王毅指出，「路線圖」已經非常明確，中方提出三年之內，也就是在2021年之前達成準則的目標，「展現了我們的誠意和擔當，越來越多的東盟國家也開始支持和同意中方加快磋商的建議」。

王毅表示，該準則是《南海各方行為宣言》的升級版，將會更好適應這個地區的需求，更有效規範各方的行為，更有力維護南海的航行安全和自由，為中國和東盟各國之間增進互信、管控分歧、促進合作、維護穩定發揮應有作用。

王毅指出，中國將同東盟國家一道，保持定力、排除干擾，在協商一致基礎上不斷加快推進磋商進程；當然，任何談判在過程當中都是不會對外公佈的，這是一個慣例，但「我們會保持必要的透明度，適時地對外公佈談判進展情況」。

最後，王毅表示，南海局勢事關地區穩定，「準則」磋商受到外界關注也是很正常的，「我們歡迎善意的建議，但反對別有用心的炒作和干涉」，南海和平穩定的鑰匙應該掌握在地區國家自己手中，「南海行為準則」應當由地區國家共同制定、共同遵守，並共同承擔責任。