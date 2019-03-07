「你有看到這台車嗎？」　永康警kuso宣導「禁酒駕鬥毆」展決心

▲台南市永康分局，前往轄內各飲酒處所及複合釣蝦場，向業者宣達「禁酒駕鬥毆」展執法決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局為宣示警方強勢打擊犯罪、防制酒駕及鬥毆滋事糾紛決心，於3月5、6日晚上，前往轄內各飲酒處所及複合釣蝦場向業者宣達，並要求協助「酒客代叫計程車及提供代駕服務」、「發現鬥毆滋事表徵，務必通知警方到場處理」等重要政令，以有效防制暴力事件與任何危害發生。

永康分局除針對店家製作宣導單，請店家簽署將配合協助代叫計程車，避免酒客酒駕外，另也針對客人製作2款KUSO的「禁酒駕」與「不打架」宣導單，幽默方式讓店家及客人看到都會心一笑，成功吸引民眾注意。

近期各地接連發生多起街頭聚眾鬥毆及酒駕肇事案件，警政署要求各警察機關應「宣導、執法並重」，採取必要強勢作為。永康警分局連日前往轄內遊藝場、小吃部、複合式釣蝦場等特種營業場所及大型餐飲業、熱炒炭烤店等飲酒處所，宣導業者不得有販毒、槍擊、鬥毆滋事及縱容酒客酒後駕車等情事，若不配合，警方將採取重點式、密集式臨檢，加強執法強度，宣誓警方打擊不法決心。

另警方還特別製作2款宣導單，分別利用「計程車」與「警車」圖來宣導「禁酒駕」與「不打架」，告誡酒駕及打架的後果，請店家協助張貼供客人觀看，在場民眾一看到「媽媽」2字都忍不住笑，大讚有創意。

但警方還是強調，對於鬥毆滋事份子，絕對會以強制力逮捕法辦，即使雙方不提告，也將依社會秩序維護法究辦。另還會加強交通稽查及取締酒駕勤務，奉勸民眾勿以身試法。

永康分局長戴崇贒表示，酒後駕車及聚眾鬥毆暴力事件零容忍，期望透過落實與轄區業者建立良好通報管道與強勢臨檢取締，共同為轄區治安打拚、確保市民安全、壓制暴力犯罪與治安隱憂，兌現保障民眾安居樂業的承諾，建立舒適宜居生活環境，絕不容許不法行為挑戰公權力、危害市民安全。