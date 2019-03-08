紅斑馬新裝備「2根木瓜」超閃亮　未抵現場從車頂升起防目小

▲國道警方新裝備「升降式LED桿式輔助警示燈」有如兩根木瓜，在夜晚超吸睛。（圖／記者陳豐德翻攝）

陳豐德／新北報導

一根木瓜不夠，有試過兩根嗎？國道警長期在危險的環境下值勤，過去1年3個月期間就有4名員警喪生，為了增進基層員警的執勤安全，國道警方請廠商研發「升降式LED桿式輔助警示燈」，兩根有如大木瓜般的警示燈在夜晚升起超吸睛，讓後方的用路人再也沒藉口說看不到，國道警直言「沒有兩根木瓜不能解決的事，除非你根本不看路！」

國道公路警察局7日在臉書粉絲團上貼出測試中的「升降式LED桿式輔助警示燈」照片，自嘲說：「欸！沒禮貌笑那麼大聲，要笑就笑吧，搞成這樣再說你看不到，不睜開眼睛好好看路，就不要怪我們想飛踢，那個誰不要拉我！」還加上一段Hashtag「所有裝備都還在測試階段，改善是一條長遠的路」、「睡著的人叫不醒，請你睡飽再上路」。

國道警還張貼出一段實際上路測試的影片，兩台紅斑馬當時接獲通報要去處理掉落的大冰箱，開在前方的警車按下按鈕後，兩根閃亮的LED紅藍警示燈就從車頂升起，不必設置三角警示牌就有相當足夠的提醒力；對此國道警方表示在抵達事故現場前，時速緩降至40、50公里員警即可在車內按下按鈕，隨即會升起「桿式警示燈」，確保同仁執勤安全，但目前裝備仍在測試階段。

對此民眾表示「夠亮，不錯」、「讓後方的駕駛看的更清楚了，提升安全性，很好的裝備」、「轉吧!七彩霓虹燈」、「我還是支持要有防撞車保護你們」、「 行駛中開啟真的不會噴掉？」、「但是目小的還是很多，還是要請你們注意自身安全」、「 電音紅斑馬……咚嗞 咚嗞」、「會撞上去的可能以為是檳榔攤」」。

▼時速低於50時，在車內按下按鈕警示燈會從車頂升起成直立狀態。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼國道警方證實LINE群組的影片是真的。（圖／記者陳豐德翻攝）