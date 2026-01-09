吸喪屍煙彈拒付600「拚輸贏」男奪刀跌田裡　刺中自己脖子慘死

記者唐詠絮／彰化報導

蔣姓、李姓2名毒蟲去年7月前往彰化醫院門診戒癮時，雙方共同吸食喪屍菸彈，但李拒付600元，雙方一言不合爆發扭打，蔣男竟掏出刀子嚇阻，過程中反遭對方奪刀劃傷左臂。兩人在拉扯過程中雙雙跌落稻田，未料刀反刺入李的左頸，失血過多死亡。法官認為蔣男持刀引發爭端，且於奪刀過程中有疏忽，依過失致死罪判他有期徒刑8個月。

▲毒蟲為了吸喪屍600元談判扭打奪刀反刺死自己。（資料圖／彰化醫院提供）

為600元毒品費起衝突

判決指出，蔣姓男子與李姓男子原為朋友，兩人都在醫院接受美沙冬戒癮治療，去年7月2日上午6時48分，兩人在醫院碰面，蔣男因不滿與李男共同吸食菸彈，認為他應付600元卻拒絕償還，雙方爆發口角，李男一氣之下，約對方到醫院旁的產業道路「拚輸贏」。

奪刀拉扯 同時跌田裡釀悲劇

到了產業道路後，雙方再次發生爭執並扭打，李男先是徒手勒住蔣男後頸並毆打，蔣男在反抗中從側背包取出一把求生刀，本想嚇阻李男停手，卻反遭李男徒手奪走，蔣男左手小臂還因此被劃出一道傷口。蔣男擔心李男持刀反擊，於是雙手緊抓李男持刀的右手試圖奪刀，李男則右手緊握刀子，左手持續攻擊蔣男。

在兩人奮力拉扯奪刀之際，李男身體失衡，踉蹌跌入產業道路旁的稻田，蔣男也因拉扯作用跟著跌落，不料李男手中握著的刀，在兩人跌落時順勢刺入自己左側鎖骨上方，造成一道深約10公分的刀傷。

送醫不治 男自首認罪

李男受傷後血流不止，自行按住傷口走回產業道路，蔣男則跟隨其後，打算返回醫院求救。但李男體力逐漸不支，蔣男於上午7時7分30分左右，攙扶李男走到醫院行動防疫採檢站旁的草地，民眾見狀立即通知醫院急救。李男雖被迅速送入急診室，但因為刀傷造成頸動脈割裂，導致大出血與低容積性休克，經約30分鐘急救後，仍於上午7時47分宣告不治。

法院認定有過失 自首獲減刑

蔣男則在上午7時21分，主動撥打電話向警方報案自首，坦承自己與被害人發生衝突並持刀，願意接受法律制裁。法院審理時，蔣男對犯罪事實坦承不諱，其供詞也與證人說法及監視器畫面、醫院紀錄、法醫鑑定報告等證據相符。法官認定，蔣男明知持刀具有危險性，卻仍因金錢糾紛持刀相向，而在雙方奪刀過程中又未注意可能導致誤傷，最終造成李男死亡。

雖然蔣男犯後自首、積極協助送醫，且坦承犯行，但至今未獲得被害人家屬的原諒，法官依過失致人於死罪，判處有期徒刑8個月。全案仍可上訴。