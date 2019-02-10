畫面曝光！女駕駛換道失控「左右甩飛」畫大8字　車頭180度翻轉全毀

地方中心／彰化報導

國道3號南下約201公里處10日下午發生連環車禍，造成周姓母女分別頭部、手部挫傷，幸好送往彰化基督教醫院救治後已無大礙。事後有經過的駕駛將車禍照片上傳至「爆料公社」提醒用路人小心，讓許多網友紛紛留言「太不可思議了，這怎麼撞的。」

▲休旅車從外側滑進內側，此時開始打滑失控。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）



▲撞擊其他車輛，造成它翻覆。



從影片中可以看見，周姓女駕駛開著休旅車要從外車道切進內車道，結果因變換車道不當，突然失控左甩、右甩至少3次大甩尾，最後轉飛180度、呈現逆向狀態，車頭幾乎全毀，現場散落滿地零件；過程中還擦撞呂姓駕駛的轎車，導致對方閃避不及又再撞上另台車，害無辜車輛翻肚，共有3台車受損。

▲左右狂甩。



▲大甩尾，差點撞上護欄。



▲最後180度翻轉，整輛車呈逆向狀態。



警方表示，車上2名母女受傷，送醫後已經無大礙，由於地上滿是碎片，紅斑馬救援時輪胎還被刺破，只好再加派拖吊車進行拖吊，所幸這場車禍沒有造成人員傷亡，至於詳細車禍發生原因還有待釐清。

照片上傳至「爆料公社」後，許多網友紛紛留言「千萬別站在高速公路上」、「很討厭鑽到我前面及跟很近的車

，安全距離都搞丢了，不知急著要去哪報到一樣」、「剛剛開國3南下也差點被一台進錯匝道的車收走」、「站在車道更危險啊！閃遠點等警察處理吧」。



