　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

畫面曝光！女駕駛換道失控「左右甩飛」畫大8字　車頭180度翻轉全毀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／彰化報導

國道3號南下約201公里處10日下午發生連環車禍，造成周姓母女分別頭部、手部挫傷，幸好送往彰化基督教醫院救治後已無大礙。事後有經過的駕駛將車禍照片上傳至「爆料公社」提醒用路人小心，讓許多網友紛紛留言「太不可思議了，這怎麼撞的。」

▲▼國道3號車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲休旅車從外側滑進內側，此時開始打滑失控。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

▲▼國道3號車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲撞擊其他車輛，造成它翻覆。

從影片中可以看見，周姓女駕駛開著休旅車要從外車道切進內車道，結果因變換車道不當，突然失控左甩、右甩至少3次大甩尾，最後轉飛180度、呈現逆向狀態，車頭幾乎全毀，現場散落滿地零件；過程中還擦撞呂姓駕駛的轎車，導致對方閃避不及又再撞上另台車，害無辜車輛翻肚，共有3台車受損。

▲▼國道3號車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲左右狂甩。

▲▼國道3號車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲大甩尾，差點撞上護欄。

▲▼國道3號車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲最後180度翻轉，整輛車呈逆向狀態。

警方表示，車上2名母女受傷，送醫後已經無大礙，由於地上滿是碎片，紅斑馬救援時輪胎還被刺破，只好再加派拖吊車進行拖吊，所幸這場車禍沒有造成人員傷亡，至於詳細車禍發生原因還有待釐清。

照片上傳至「爆料公社」後，許多網友紛紛留言「千萬別站在高速公路上」、「很討厭鑽到我前面及跟很近的車
，安全距離都搞丢了，不知急著要去哪報到一樣」、「剛剛開國3南下也差點被一台進錯匝道的車收走」、「站在車道更危險啊！閃遠點等警察處理吧」。

▲▼國道3號車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼國道3號車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼國道3號車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲車子受損嚴重。

【更多新聞】

16歲奇寶少女遭毆噴血！粉絲狂蓋加油樓　網友媽媽心疼：心像被撕裂

小王死了！「3寶媽棄子北漂18年」春節返家吃團圓飯　結局夫心碎

ET快訊
「超大咖女歌手」市民廣場看光雕！0偽裝被認出…網超羨慕
彰化排水溝驚見豬屍！　數袋動物內臟水上漂
超市「隱藏版好物」人氣TOP 5！這款咖啡濾紙年賣破10萬包

關鍵字：連環車禍,國道3號,車禍,紅斑馬,翻肚,甩尾

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小模穿「薄紗丁字褲」旅拍！色影師受不了...手貼酥胸4秒

15歲少女哭求「月經來」仍遭內射懷孕　結果DNA還他清白

13歲少女與男友嘿咻3次！　母在垃圾桶撿到「用過的保險套」氣瘋

陌生男子躺旁邊！正妹遭撿屍性侵...睡醒身上只剩小可愛

性愛片主角是老公！人妻氣炸提告　檢方「沖繩偷情」不起訴

畫面曝光！女駕駛換道失控「左右甩飛」畫大8字　車頭180度翻轉全毀

畫面曝光！鞭炮噴進爆竹攤瞬間「發爐」　網驚：以為竹東101　

日籍旅客捷運丟錢包　語言不通靠翻譯軟體警順利尋回

影／彰化排水溝驚見豬屍！數袋動物內臟水上漂　鄉民嚇慘：真的是豬

女崩潰「愛愛片」突然遭上傳色情網站　男友無罪

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

畫面曝光！女駕駛換道失控「左右甩飛」畫大8字　車頭180度翻轉全毀

畫面曝光！鞭炮噴進爆竹攤瞬間「發爐」　網驚：以為竹東101　

日籍旅客捷運丟錢包　語言不通靠翻譯軟體警順利尋回

影／彰化排水溝驚見豬屍！數袋動物內臟水上漂　鄉民嚇慘：真的是豬

女崩潰「愛愛片」突然遭上傳色情網站　男友無罪

網友PO影片控警員對家暴案沒作為　警打臉「報假案」將究責

遭狠爸一腳踹倒！下秒還被「抓衣領」提起狂甩　幼兒淒厲暴哭：不要

不顧禁令「一周看2次A片」　性侵犯緩刑飛了

聚餐返家尋不著　妻自8樓住處墜落社區中庭亡

宅男姪子沈迷手遊又吸毒　嬸嬸大義滅親報警

畫面曝光！女駕駛換道失控「左右甩飛」畫大8字　車頭180度翻轉全毀

《艾莉塔》全台票房1.2億！《阿凡達》導演「為了大女兒」翻拍　背後原因超暖

春節連假繳房租、保母費　ATM提款、轉帳量激增

日本推理神劇《草莓之夜》重新翻拍！　「主角大換血」網暴動

缺眼科醫！65偏鄉成模糊世界　郭政彰拍「女童偷哭」：忘不了

素顏霜是雞尾酒式產品　以遮瑕為主但「仍需防曬和卸妝」

李政宰「閻羅王」客串根本變主角！2018韓影5位搶戲王

畫面曝光！鞭炮噴進爆竹攤瞬間「發爐」　網驚：以為竹東101　

當兵同梯都是「8+9、國中兵」！過來人驚喊：比起OO，他們才是朋友

厄文傷退綠衫軍遭28分逆轉創聯盟紀錄　主場球迷狂噓

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

社會熱門新聞

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳..

22歲上兵收假撞死！目擊：頭像..

BMW大7車頭被水泥牆剖成2半..

往菲國班機取消　正妹怒：XX費..

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

中油招考舞弊93分變26分！1..

更／花蓮飛行傘墜落！　教練命危..

遭控毆打16歲女學生　他被肉搜..

藍寶堅尼自撞安全島　車頭毀損維..

一萬紅包被撿走　女大生PO網找..

男「祖靈聖地」囂張電魚　嗆村民..

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟..

母心碎PO文控「人渣」　生父回..

旗津烤鳳螺一盤500元？　店家..

更多熱門

相關新聞

即／宜蘭轎車撞分隔島　夫輕傷妻死

春節連假最後1天，宜蘭在10日下午發生自撞車禍，不幸造成車內夫輕傷、妻死意外。警方正釐清這起車禍肇事原因中。

即／國道3號201km連環撞　休旅車頭180度翻轉

22歲上兵收假撞死！目擊：頭像破掉

BMW大7車頭被水泥牆剖成2半　駕駛臉綠了

軍人騎機車疑超車釀禍送醫不治

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！

人死後血液沉澱　分散全身變屍體

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回應讓網笑翻

旗津烤鳳螺一盤500！網求市長制裁

即／04:12北台灣有感地震！強晃一下

「反對機師罷工」地勤集結赴交部抗議

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

2000刮刮樂保本獎少快3萬張　網攤5年前獎金結構驚呆

恭喜！陳意涵生了　兒子名字曝光

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

好市多地位動搖！網推這家免年費

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳性侵姪女

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面