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快訊／看見請讓道！早產嬰病況危急　花蓮急奔台大167公里紅斑馬護送

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▲男嬰罹患腸炎從花蓮轉院至台大，由紅斑馬一路護送。（圖／記者翻攝自邱媽媽臉書）

▲男嬰罹患腸炎從花蓮轉院至台大，由紅斑馬一路護送。（圖／記者翻攝自邱媽媽臉書）

記者陳豐德／花蓮報導

花蓮一名邱姓媽媽，日前因為男嬰早產只能在保溫箱，不料又罹患壞死性腸炎情況危急，只能夠靠氧氣來支撐，狀況並不樂觀，經聯繫台大醫院後今日確定轉院，中午12時許雇請民間救護車從慈濟醫院出發，載著男嬰直奔台大兒童醫院，國道警察局得知訊息後主動連繫協助開道，並呼籲蘇花公路、雪隧的來往車輛讓行，要在最短時間內送抵。

國道警察局表示「我們在爆料公社看到訊息，已經主動聯繫上媽媽，孩子早產在保溫箱目前靠氧氣支撐，要從花蓮後送到台北，紅斑馬已經在國道5號待命，會在前方幫救護車開道到台大醫院，也請大家儘量避開內車道，看到紅斑馬時請立即避讓，」並提醒來往車輛讓道做愛心。

因為男嬰早產又罹患壞死性腸炎，邱媽媽17號就在臉書PO文表示：「我以為我準備好了…結果還沒辦法，真的很難過。」在確定要轉院後，又在臉書寫下「都要自己去承受，我的小孩我自己救」、「因為路程預估3個小時走蘇花又雪隧，小孩需要在保溫箱，並且用氧氣維持生命，怕時間太長不利，能縮短時間平安到達台大醫院越安全」等語，在27日出發前她還表示：「請大車禮讓... 拜託拜託，蘇花、雪隧，也煩請大家注意⚠️小孩子在跟時間賽跑。」

據了解，這名早產嬰在胎內才6個月就出生，一開始是在門諾醫院照顧，後來發現男嬰肚子不斷脹大，才轉診至慈濟醫院接手，但男嬰狀況仍舊沒有改善，經醫師連絡上台大兒童醫院後確定可以轉診，才聯繫民間救護車從慈濟醫院一路送上台大兒童醫院，整趟費用約一萬元。

▼醫護人員將早產男嬰送上救護車。（圖／記者翻攝自邱媽媽臉書）

▲男嬰罹患腸炎從花蓮轉院至台大，由紅斑馬一路護送。（圖／記者翻攝自邱媽媽臉書）

▲▼男嬰罹患腸炎從花蓮轉院至台大，由紅斑馬一路護送。（圖／記者翻攝自邱媽媽臉書）

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關鍵字：國道,男嬰,腸炎,國道,紅斑馬

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