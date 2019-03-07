蔡英文寫給國人的信是假的！　總統府火速澄清：內容捏造

▲針對網路上流傳一封蔡英文寫給國人的信，總統府晚間火速澄清。（圖／蔡英文Line）



記者陶本和／台北報導

網路上7日流傳一封佯稱是總統蔡英文寫給國人的一封信，但事實上這是一則「假訊息」。總統府在晚間火速澄清，並且透過蔡英文的Line廣發，強調總統從未發表這樣的文章，相關內容更純係捏造。為免錯誤訊息淆誤輿情。

網路流傳假訊息全文：

全文／蔡英文《給國人的一封信》

親愛的國人同胞，去年九合一大選後，我開設LINE帳號，增加臉書發文頻率，加入了政治網紅的行列，其實除了分享政策議題和生活點滴之外，有些話一直想跟大家說，內容或許有點嚴肅，而且一說可能就是長篇大論，幕僚告訴我今天網路時代，大家都不喜歡看長文，如果您也關心這些議題的話，請幫我分享給更多人，我會非常感謝。

今年1月2日，中國國家主席習近平對台談話中，提到「九二共識」時，強調國家統一的目標，大篇幅提「一國兩制」，並表示「兩岸制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口，不會承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項推進統一進程」。

很清楚，北京當局定義的九二共識就是一國兩制，不止民進黨始終未接受九二共識，顯然那也不是國民黨告訴台灣人民的「一中各表」版本，就連前總統馬英九也承認習近平對九二共識看法與國民黨有出入。任何人都看得出來，習近平的談話是強迫台灣人民接受「一國兩制」，挑戰我們的現狀。

去年九合一敗選後，我雖然做了很多檢討， 行政院也在蘇院長領導下以更貼近人民思維和感受的施政衝衝衝，黨務也在卓榮泰主席和羅文嘉秘書長的帶領下穩健前進，但我的民調落後是不爭的事實，對手陣營也認為勝券在握，有意參選者不止紛紛表態，更競相在兩岸議題上加碼，提出執政後將與中國簽署和平協議的政見。

我相信台灣人民都愛好和平，沒有人會希望發生戰事，但是回顧歷史，和中國簽「和平協議」最好的範本就是圖博（西藏）。

1951年中共與西藏簽署「和平協議」，其中包含「有關西藏的各項改革事宜，中央不加強迫」，但在協議簽署後，中共仍強勢推行它的制度，最終在1959年爆發武裝衝突，14世達賴喇嘛與數萬藏人至今仍流亡海外。

有人說西藏太久遠了，台灣簽和平協議不會跟西藏一樣。事實上，2009年至今就有超過150位博巴（藏人）為反抗中國對藏人的宗教、定居以及語言文字政策而自焚。

中共對人權的迫害也不止於西藏，今天新疆集中營問題歐美各國強烈譴責，聯合國也證實百萬維吾爾人遭關押，許多人只是蓄鬍或戴圍巾就被非法拘留、拷打，毫無司法權益可言。

2015年7月9日，中共在23個省份大規模逮捕上百位律師、民間維權人士、抗爭民眾及其親屬，這些律師僅是因代理宗教信仰、強迫拆遷和參加維權活動受迫害者的案件，就遭到當局以莫須有的罪名判刑。其中律師王全璋被關押3年7個月又21天期間杳無音訊，直到美國國務院、歐盟、國際特赦組織、德國總理梅克爾訪問中國，特別會見王妻，在各界聲援下，今年一月以不公開開庭也不准旁聽的方式判刑。與我國國民李明哲同樣在失聯百日後，以「煽動顛覆國家政權罪」遭判刑如出一轍。

除了律師之外，就連2018年7月聲援深圳佳士勞工權益運動的學生都被相繼失踪，包括女學生沈夢雨、岳昕，直到今年1月21日才傳出她們的認罪影像。

參與香港雨傘運動的學運領袖、香港眾志秘書長黃之鋒說「香港一國兩制就是最壞示範」，當選人可以因宣誓方式未符合要求被取消當選，或候選人主張與基本法不符被拒絕參選，參與雨傘運動的社運人士、學者也遭到起訴，從香港的經驗來看，與獨裁政權協商是過度樂觀的想法，呼籲台灣人若要捍衛政治地位，就必須先捍衛國家主權。

和平協議正是中央與地方的國內協議，我們看到2014年香港民眾爭取真普選的雨傘革命，在抗爭最激烈時，中共出動的不是香港警察，不是公安，而是荷槍實彈的解放軍，

1984年《中英聯合聲明》如今被中共聲稱只不過是一個歷史文件，香港「五十年不變」，不到二十年就已形同廢紙。對港人已經如此，何況是民主台灣，一旦獨裁專制與人權自由發生矛盾，衝突勢必更加激烈，當年228的悲劇就很可能再次發生。

許多黨內同志和支持者對我的民調，和能否勝選都非常憂心，雖然我已經表達競選連任的決心，但明年大選不是我個人勝敗，而是攸關台灣未來的關鍵時刻。所以我誠摯希望前行政院長賴清德、桃園市長鄭文燦，和任何黨內優秀同志一同參與本黨總統初選。

賴院長2014年6月在中國上海談六四，堅定捍衛台灣人民主張獨立的自由；鄭市長近日成為美國制定台灣旅行法後第一位參訪白宮國安會的台灣首長，並在著名的哈德遜（Hudson Institute）研究中心發表精彩的「美國印太戰略下台灣的角色探討」專題講演。

他們二位都展現了堅定的台灣價值與民主信念，請各位同志莫拘泥小節，或擔心傷害黨內團結。選賢與能，尊重民主，勇於承擔，由下而上的草根精神才是本黨黨色和進步價值，只有公平、開放的良性競爭，讓最有機會勝選的人代表民主進步黨，才能凝聚本土力量，重新整隊出發。無論誰代表民進黨，我和蘇院長的行政團隊都會全力支持，爭取勝選，做最強的後盾。

我也想和親愛的國人再次說明，民進黨不反中，也不抗中，就像賴清德院長曾經說過「親中愛台」，我們愛台灣之外，也希望敦親睦鄰，與其他國家親近，就像親美、親日一樣，我們同樣願意親中。台灣與中國可以是好朋友，但並不是柯市長說的「一家親」或「命運共同體」，或韓市長說的「指腹為婚」。

因為今天的中國是一黨領政的一言堂，而台灣言論自由早已像呼吸一般自然。在中國上Google、臉書、YouTube還要翻牆，批評政府可能無法出國、失業、甚至被失踪；在台灣，任何人都可以批評政府，對總統大聲，不用擔心會突然消失。不論是政治制度或社會文化，台灣與中國早已是兩個完全不同的國家。

我期盼國內政黨與政治人物，必須看清中共威脅，正視軍機軍艦繞台，要求企業改名，阻撓我參與國際組織，不放棄武力統一，更直接表明九二共識根本不是國民黨自欺欺人的一中各表的事實。

兩岸關係不止複雜，而且嚴峻，必須格外謹慎。柯市長長期以來許多言論，好比「我要先跟中國講，帶國旗進場不干我的事，是阿根廷自己做的」、「沒實力不要大小聲會被笑」、「台灣是強盗，中國是警察」、「國軍撐不了兩天」，這些發言不止對幫助我們的友人失禮，也有失首都市長格局，更嚴重傷害國家團結，我很期盼柯市長能扮演好自己的角色，專心市政，讓我們一同為台灣努力，珍惜為國人服務的機會。

距2020總統及立法委員選舉，剩下10個月，去年九合一大選，創下本黨自2000年以來，政黨得票率最差紀綠，我難辭其咎。尤其在一些價值分歧的議題上，我的沉默和模糊，反而讓社會更分裂。我要再次跟國人致歉，這段時間，我的領導沒能讓大家滿意， 使支持者失望，更辜負了前人的打拼。

但我一直記得2012年敗選時，看見許多人心碎落淚，那天我跟大家說，「你可以哭泣，但不要洩氣。你可以悲傷，但是不要放棄。我拚了命，也要把各位的淚水轉化成笑容」。今天，我想再一次跟所有支持者說，你或許已經不相信我，但請相信民進黨，我們絕不會再讓你哭泣。