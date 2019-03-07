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總統府落成100周年！凱道音樂會4月6日開放民眾自由入場

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▲▼2019總統府音樂會。（圖／文總提供）

▲2019總統府音樂會。（圖／文總提供）

政治中心／綜合報導

「2019總統府音樂會」將在4月6日於總統府前的凱達格蘭大道舉行，今年剛好是總統府建築落成100年，「總統府音樂會」再度回到總統府，並於凱達格蘭大道舉辦，希望讓更多民眾一起來欣賞這場跨時代的音樂饗宴，更首度開放民眾自由入場。

今年「總統府音樂會」由文化總會策劃，將首度與衛武營國家藝術文化中心、台北流行音樂中心跨界合作。文總副秘書長李厚慶表示，文化總會一直以來都扮演著一個平台的角色，以音樂串起大家的共同記憶。

主辦單位表示，此次適逢總統府建築落成100年，文化總會邀請衛武營國家藝術文化中心簡文彬老師擔任音樂總監，台北流行音樂中心籌備處主任丁度嵐老師擔綱總製作人，這是一次很難得的結合，包含傳統與現代、古典與流行。

李厚慶說，內容企劃會扣緊「共同的記憶，人民的總統府」的方向，結合「地之美、人之美、心之美」三個角度，希望透過兩個小時的音樂節目，喚起大家過去的記憶，迎向下一個世紀。今年主視覺設計則是出自善用線條及色彩的設計師費工信之手，以音符為發想，用圓形代表整體和諧的族群，並以寓意多元的繽紛色彩象徵臺灣這塊土地成長的美好。

▲▼2019總統府音樂會。（圖／文總提供）

▲文總副秘書長李厚慶。（圖／文總提供）

李厚慶表示，4月6日剛好是春假，這段期間在總統府週邊不僅有文總舉辦的「城南有意思」活動；6號白天在懷寧街上也有農委會規劃的「一日台灣：島嶼物產市集」，邀大家用一天的時間與一條街的空間，跟著來自全台各地的小農蔬果、職人手作品，遊歷這座島嶼的山海平原與人情物理；6日下午，在二二八和平紀念公園還有台北杜鵑花季的「專屬約定音樂饗宴」；晚上，邀請大家到凱道上聽聽歌，相信能透過音樂，和大家產生共同的回憶、共鳴。

總統府公共事務室主任張文蘭也指出，2016年，總統府回應藝文界人士的呼籲與期待，恢復已停辦5年的「總統府音樂會」，除彰顯音樂平權，也希望把臺灣優秀、傑出的音樂表演者推介到國內外。而首場「總統府音樂會」在總統府大禮堂舉辦，當年也邀請了很多視障朋友參加，演出者也有視障朋友，獲得很好的迴響。

▲▼2019總統府音樂會。（圖／文總提供）

▲總統府公共事務室主任張文蘭。（圖／文總提供）

張文蘭說，2017年「總統府音樂會」則以「最南方‧思想起」為主題於屏東舉辦，節目融合在地元素及多元族群的概念，將客家、閩南及原住民的元素作了非常棒的音樂融合，展現南方的熱情；2018年，「總統府音樂會」在彰化舉辦，以「吾鄉風光」為主題，結合了新詩文學與獨立樂團，及受刑人樂手的演出，也獲得很好的迴響。

「總統府音樂會」從復辦以來，一直秉持「藝術性、多元性、公益性」等三個主軸，每年活動都會邀請弱勢團體參與，今年也會邀請社福團體及社福機構院生、及特殊學校的師生一起參與；針對特別邀請來的朋友會設置座位區，一般民眾則開放自由入場，歡迎大家一起來參加這場精彩可期的音樂饗宴。

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關鍵字：總統府,音樂會,李厚慶,張文蘭

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