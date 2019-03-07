韓國瑜若參選　胡幼偉：這件事將成全民共識

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



政治中心／綜合報導

針對媒體民調高雄市長韓國瑜、新北市前市長朱立倫代表國民黨參選2020，都可贏過台北市長柯文哲、總統蔡英文一事，文化大學新聞系主任胡幼偉認為，若這種民意風向延續，有一件事情會變成全民共識，那就是如果韓國瑜參選，他就會是下一任的中華民國的總統。

《中國時報》民調顯示，若蔡英文、韓國瑜與柯文哲三人皆參選2020，韓國瑜支持度為31.9％，贏過柯文哲22.9％、蔡英文15.6％。若蔡朱柯三人PK，朱立倫31％支持度位居第一，也贏過柯文哲25.7％、蔡英文12.2％。

胡幼偉7日在臉書發文指出，多數選民對於下屆總統，已不考慮民進黨了。民進黨的「罵韓」和「世界我最猛」策略，讓大家厭惡至極，民進黨已經無藥可救、提前出局了。

胡幼偉還說，韓國瑜遲遲不敢表態要參選總統，逼得民眾在朱立倫與柯文哲之間二選一，但柯文哲選擇親近前總統陳水扁，先前還因為公然坐在以色列機場地板上充電滑手機惹議，民眾恐怕認為還是朱立倫當總統比較穩妥。

胡幼偉認為，若這種民意風向持續下去，有一件事情會變成全民共識：「不管你是藍、綠、白，也不管你喜不喜歡韓國瑜，都不得不承認，如果韓國瑜參選，他就是中華民國的下一任總統」。



胡還說，從現在開始聚餐聊天時，難免要進行一場「韓國瑜到底該不該出來選總統」的世紀大辯論，一邊是「為高雄盡孝」，另一邊是「為國家盡忠」，兩邊愈講愈大聲，只好不了了之收場，改日再論。