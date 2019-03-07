　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜若參選　胡幼偉：這件事將成全民共識

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 韓國瑜談民進黨 。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

針對媒體民調高雄市長韓國瑜、新北市前市長朱立倫代表國民黨參選2020，都可贏過台北市長柯文哲、總統蔡英文一事，文化大學新聞系主任胡幼偉認為，若這種民意風向延續，有一件事情會變成全民共識，那就是如果韓國瑜參選，他就會是下一任的中華民國的總統。

《中國時報》民調顯示，若蔡英文、韓國瑜與柯文哲三人皆參選2020，韓國瑜支持度為31.9％，贏過柯文哲22.9％、蔡英文15.6％。若蔡朱柯三人PK，朱立倫31％支持度位居第一，也贏過柯文哲25.7％、蔡英文12.2％。

胡幼偉7日在臉書發文指出，多數選民對於下屆總統，已不考慮民進黨了。民進黨的「罵韓」和「世界我最猛」策略，讓大家厭惡至極，民進黨已經無藥可救、提前出局了。

胡幼偉還說，韓國瑜遲遲不敢表態要參選總統，逼得民眾在朱立倫與柯文哲之間二選一，但柯文哲選擇親近前總統陳水扁，先前還因為公然坐在以色列機場地板上充電滑手機惹議，民眾恐怕認為還是朱立倫當總統比較穩妥。

胡幼偉認為，若這種民意風向持續下去，有一件事情會變成全民共識：「不管你是藍、綠、白，也不管你喜不喜歡韓國瑜，都不得不承認，如果韓國瑜參選，他就是中華民國的下一任總統」。

胡還說，從現在開始聚餐聊天時，難免要進行一場「韓國瑜到底該不該出來選總統」的世紀大辯論，一邊是「為高雄盡孝」，另一邊是「為國家盡忠」，兩邊愈講愈大聲，只好不了了之收場，改日再論。

ET快訊
身邊就是冰櫃！酒駕累犯「震撼教育」殯儀館首開課76人全到
爸病逝兒請假出殯　老闆「去會復活？」逼上班..對話曝光網怒了
Selina久違認動心！主動告白張軒睿：想跟我談戀愛嗎
遊學砸錢爽睡20次！他心疼學長女友「該當抓耙子？」網戰翻

關鍵字：胡幼偉,韓國瑜,柯文哲,朱立倫,蔡英文,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中時民調／2020總統PK　 韓31.9％、朱31％都贏柯文哲

朱韓密會後各自努力？　朱立倫：努力把自己變「最強人選」

韓國瑜、吳敦義不選！沈富雄2020神預測：朱立倫勝出

柯P輸韓朱！2020總統大選最新民調　韓國瑜若參戰「無人能敵」

韓國瑜目前「不考量」參選2020　國民黨：充分尊重

韓國瑜才是最大咖？國民黨太陽們「搶見」　李四川替朱立倫牽線

硬卡朱立倫、王金平等Ａ咖...藍憂心：「換柱2.0」韓國瑜也難贏

韓國瑜選總統沒正當性？沈富雄：國民黨小鼻子小眼睛

影／拚選2020總統？　韓國瑜：現在完全不在個人考量之內

參選2020總統大選？韓國瑜：完全不在我考量之內

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

王浩宇秀「韓國瑜天天喝酒」4照　網友「精算」：還差296張呢

新一代網紅阿北潘孟安這次東京直播拼農特產品　5.7萬人搶看

尋找2015年的昭順！黃昭順被翻出4年前挺同　網：那妳混怒啥？

影／朱吳連到場加持「三重賣菜郎」　鄭世維：只擔心對手「選前奧步」

「選輸就退出政壇」　余天：又不是退出民進黨

總統府落成100周年！凱道音樂會4月6日開放民眾自由入場

傳5月南下會粉絲挨酸無心市政　柯文哲：我很認真在工作

韓國瑜若參選　胡幼偉：這件事將成全民共識

大同公司售456坪「復北」角地　興富發51億奪標蓋商辦

危險寵物攻擊一再發生　台灣人權法治協會：應提高飼主看管責任

沒有告示與䕶欄的懸崖──安全是你的責任（下）

想吃要排2小時　人氣歌謠三明治登台快閃首日爆人潮

柴柴「見指甲噴飛」秒變尖叫雞　美容師看傻：這次沒剪呀？

【奧斯塔羅】人心很難測！這對象說的話能相信嗎？

當面嗆男演員：你的話題無聊！　「GD伴遊女」李周妍惹怒觀眾

華為正式控告美國政府　陸外交部：完全正當，完全可以理解

網約工多達7000萬　朱曉進：修法保障「三無」群體

埃及開羅獲選全球旅遊CP值最高城市

Selina甜笑認欣賞張軒睿！下秒揭「差10歲代溝」大叫：很傻眼

脫貧滿意度達90％　劉永富：6年脫貧8000萬人

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

政治熱門新聞

獨／韓國瑜「一郎餐會」成員身分..

王浩宇再嗆韓國瑜：他把人民的託..

韓國瑜又請假！他酸高雄選一直玩..

為了高雄！韓國瑜半蹲託星首富做..

王金平參選2020　詹惟中：天..

2020總統大選最新民調　柯P..

酒駕鞭刑「多死一人多一鞭」 法..

議員王浩宇　公布韓國瑜一郎餐廳..

直播／王金平今宣布參選總統！

髮蠟哥丟香蕉要韓國瑜「幫忙蕉農..

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反..

蔡清祥認定　虐童致死沒殺人故意

高嘉瑜挺郭國文　臉書先問：宵夜..

辦公室被打爆了　王浩宇PO文拜..

更多熱門

相關新聞

全台走透透挨酸無心市政　柯P：我很認真工作

3月初才到高雄、屏東參訪的台北市長柯文哲，傳將再安排5月左右南下高雄與粉絲互動，引來外界質疑沒把心思放在市政上。對此，柯文哲7日受訪表示，通常最多看未來1、2天的行程，「你去想1、2個月後的事情幹什麼？」；至於被質疑無心市政，他則表示，每天還是很認真在工作、一樣7點30分上工，「其實我跟你講，大概全台灣縣市首長，我花在工作時間還是最多。」

總統民調落後韓朱　柯P：So what？

陳佩琪告輸三立　柯文哲酸司法制度

獨／韓國瑜「一郎餐會」成員身分曝光

陪柯文哲訪美　侯漢廷獲解禁9天

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

四大血型性格特徵大揭露

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只是孩子

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面