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18天只上班5天？王浩宇抨韓國瑜「極樂請假」　高市府回應反擊

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▲桃園市議員王浩宇。（圖／記者賴于榛攝）

▲王浩宇近日砲火相當猛烈，針對韓國瑜緊咬不放。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後聲勢持續高漲，但人紅是非多，先是遭桃園市議員王浩宇爆料在北農時期一年酒醉300天，隨後又被抨擊半個月來僅上班5天；對此，高雄市府人事處處長陳明忠出面回應，強調韓市長勤於公務，致力替高雄爭取投資機會，所有假期皆依照規定辦理，呼籲外界切勿斷章取義。

「請假如此頻繁的市長，如何處理政務？」王浩宇6日晚間在臉書PO文，統整韓國瑜自2月17日至3月6日、共18天以來的出勤狀況，扣除喝酒、請假、輔選、出國、休假等事由，赫見韓市長半個月來竟然只上班短短5天；王浩宇痛批「韓國瑜出席率超低、把人民的託付當放屁。」

▼王浩宇自製韓國瑜行程表格，發現市長18天以來竟然只有5天上班。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼爆韓國瑜天天醉！王浩宇「181字開戰」網友：他把人民的託付當屁。（圖／翻攝王浩宇臉書）

對此，高雄市府新聞局長王淺秋率先反擊，強調韓國瑜市長就職至今只有在2月19日請過4小時病假、2月23日2小時休假、以及1月9日休假，直指王浩宇自製的「韓市長出勤表格」錯誤百出，還隔空反酸王浩宇，「請做好自己的議員本務就好！」

高雄市府人事處處長陳明忠也回應，韓市長勤於公務，許多晚上與周末假日仍是無法休息，持續在市長崗位上忙公務行程，積極與企業互動、爭取投資高雄機會，並無辜負人民託付，且一切請假程序，皆是依照規定辦理，沒有不妥；而韓市長不在時，府內公文也皆轉由副市長葉匡時代行，並未延宕公務。

▼高雄市府稍早召開記者會說明韓市長出勤狀況，還隔空反酸王浩宇。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 王淺秋請王浩宇多盡自己議員本份，少跨區罵人 。（圖／記者洪正達攝）

對此，網友看法也相當兩極，部分民眾認為韓市長出門是為了市民打拼，「天天待在市府啥事也不幹，這就是你眼中的好市長？」也有人反質疑王浩宇，「這位議員天天從桃園跑到高雄跟蹤市長，到底有沒有在上班？」但也有人認為韓國瑜就是請假，「高雄選個市長來一直請假出國，還天天管中央，認真在高雄上班好嗎？」

▼韓國瑜近日接連被爆料，但仍從容應對。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼韓國瑜7日下午回應王浩宇PO餐廳喝酒照一事。（圖／記者賴君欣攝）

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關鍵字：王浩宇,韓國瑜,請假,高雄市府,王淺秋

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