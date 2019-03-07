影／韓國瑜請假天數曝光　王淺秋酸王浩宇：通告費拿來做公益也不錯

記者洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜因「一直請假」遭外界批評，更有桃園市議員王浩宇「跨區」加入戰局，市府新聞局7日臨時舉辦記者會對外說明，王淺秋說，韓國瑜就職至今只有在2月19日請過4小時病假，2月23日2小時休假，以及1月9休假，請外界不要過多解讀．也向王浩宇隔空喊話「請做好自己的議員本務就好」。

▲高雄市新聞局長王淺秋說，王浩宇該盡好自己議員本份。（圖／記者洪正達攝）

人事處處長陳明忠說，韓國瑜上任至今的請假日期為1月9日請事假1天、2月23日請事假2小時、2月24日到28日出國到星馬招商、3月1日到3月3日為國定假日、3月6日請公假到台北參加工商協進會會議，一切請假程序均有按照規定辦理。

王淺秋表示，韓國瑜若在上班日若遇公務不在市府，必須請假公出，不過，對於網路上流傳韓國瑜請假表格錯誤百出，王淺秋也語重心長的說，做好工作本份原本就是應該的，若遇到莫名的指控有必要站出來澄清。

針對王浩宇不停緊咬，王淺秋也說，因為韓國瑜的關係可常常上節目拿通告費，或許將通告費拿出來做公益也不錯，王浩宇是否應該做好自己議員本份的工作即可，不必常常跨界罵韓，請給社會多一點正面的力量。

▲ 新聞局指出，網路流傳的表格有許多錯誤的地方 。（圖／記者洪正達攝）