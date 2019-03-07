「鯊魚」返鄉詐騙老人棺材本　橫行全台靈骨塔位詐騙集團栽了

▲台南市警歸仁分局等單位，遠征新北市破獲橫行全台的靈骨塔詐騙集團，緝獲6名涉嫌人，起獲帳冊名單等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局等單位，遠征新北市破獲橫行全台的靈骨塔詐騙集團，5日緝獲6名涉嫌人，起獲帳冊名單等證物一批，警方查出嫌犯等人以納骨塔投資詐騙被害人，不法所得超過千萬元，全案偵訊後依詐欺、銀行法及組織犯罪等罪嫌送辦。

歸仁分局於2018年間接獲情資，指稱有一詐騙集團首腦甫自國外從事詐騙失敗，遭當地警方追緝逃回國內，預計重起爐灶在國內再組詐騙集團。歸仁分局獲報後，即由分局長梁仁輝召集偵查隊，並與刑事局南部打擊犯罪中心偵八隊、保三總隊刑警大隊、基隆市刑警大隊、高雄憲兵隊共同組成專案小組，報請台南地檢署檢察官淑妤指揮，誓言全力查緝該詐騙集團到案，以安民心，並懲不法。

案經深入調查後，發現該詐騙集團犯嫌係透過不詳方式取得被害人個資，以「尚德園」公司或「殯葬工會」、「殯葬交易平台」等名目以亂槍打鳥之方式撥打電話，向被害人訛稱有買家願以高價購買他們等持有靈骨塔位，並由「業務」人員出面接洽（詐騙術語稱「進場」），誆稱搭配成套較易銷售，或被害人手頭上之殯葬產品數量不足，要求被害人加買骨灰罈等物，牟取不法利益。

案經專案小組歷經數月埋伏跟監，始追查出涉案歹徒為29歲蕭嫌等人，並掌握其租賃藏身處所，見時機成熟揮軍北上，在新北市新莊區新北大道「尚德園」公司據點將蕭嫌（男、29歲、新北市人）；凃嫌（男、25歲、台北市人）；朱嫌（男、22歲、台南市人）；莊嫌（男、22歲、新北市人）；陳嫌（男、26歲、新北市人）；黃女（23歲、新北市人）等6人一舉成擒，並查扣點鈔機1台、新台幣63萬餘元、電腦主機1組（含螢幕、鍵盤、滑鼠）、行動電話5支、公司印章、統一發票、帳冊及客戶名單、骨灰罈寶石鑑定書、被害人投資契約書及土地產權資料等贓證物一批。

蕭嫌等6人均坦承犯行，供稱自2018年月間起加入「尚德園」公司從事詐欺犯行，全案偵訊後先將犯嫌蕭嫌等6人以涉嫌詐欺、銀行法及組織犯罪等罪嫌先行解送台南地檢署偵辦並建請聲押，初步清查已有20名被害人，估計财産損失新台幣約1千萬元，歸仁分局將持續清查被害人，擴大偵辦中。

警方呼籲，該詐騙集團涉及全台以納骨塔位投資吸金的詐騙案，民眾若接到投資詐騙電話，應提高警覺，天下沒有白吃的午餐，保護民眾身家財產安全是警察人員責無旁貸的責任，但無詐家園更需你、我共同攜手打詐，歸仁分局亦不間斷於網路平台（FB）更新最新反詐騙宣導資料，提高民眾對詐騙手法的敏感度，若遇有疑似詐騙情境時，可立即撥打內政部警政署「165」反詐騙專線或「110」求證，以免別上當受騙。