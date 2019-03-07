　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「鯊魚」返鄉詐騙老人棺材本　橫行全台靈骨塔位詐騙集團栽了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警歸仁分局等單位，遠征新北市破獲橫行全台的納骨塔詐騙集團，緝獲6名涉嫌人，起獲帳冊名單等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局等單位，遠征新北市破獲橫行全台的靈骨塔詐騙集團，緝獲6名涉嫌人，起獲帳冊名單等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局等單位，遠征新北市破獲橫行全台的靈骨塔詐騙集團，5日緝獲6名涉嫌人，起獲帳冊名單等證物一批，警方查出嫌犯等人以納骨塔投資詐騙被害人，不法所得超過千萬元，全案偵訊後依詐欺、銀行法及組織犯罪等罪嫌送辦。

歸仁分局於2018年間接獲情資，指稱有一詐騙集團首腦甫自國外從事詐騙失敗，遭當地警方追緝逃回國內，預計重起爐灶在國內再組詐騙集團。歸仁分局獲報後，即由分局長梁仁輝召集偵查隊，並與刑事局南部打擊犯罪中心偵八隊、保三總隊刑警大隊、基隆市刑警大隊、高雄憲兵隊共同組成專案小組，報請台南地檢署檢察官淑妤指揮，誓言全力查緝該詐騙集團到案，以安民心，並懲不法。

案經深入調查後，發現該詐騙集團犯嫌係透過不詳方式取得被害人個資，以「尚德園」公司或「殯葬工會」、「殯葬交易平台」等名目以亂槍打鳥之方式撥打電話，向被害人訛稱有買家願以高價購買他們等持有靈骨塔位，並由「業務」人員出面接洽（詐騙術語稱「進場」），誆稱搭配成套較易銷售，或被害人手頭上之殯葬產品數量不足，要求被害人加買骨灰罈等物，牟取不法利益。

案經專案小組歷經數月埋伏跟監，始追查出涉案歹徒為29歲蕭嫌等人，並掌握其租賃藏身處所，見時機成熟揮軍北上，在新北市新莊區新北大道「尚德園」公司據點將蕭嫌（男、29歲、新北市人）；凃嫌（男、25歲、台北市人）；朱嫌（男、22歲、台南市人）；莊嫌（男、22歲、新北市人）；陳嫌（男、26歲、新北市人）；黃女（23歲、新北市人）等6人一舉成擒，並查扣點鈔機1台、新台幣63萬餘元、電腦主機1組（含螢幕、鍵盤、滑鼠）、行動電話5支、公司印章、統一發票、帳冊及客戶名單、骨灰罈寶石鑑定書、被害人投資契約書及土地產權資料等贓證物一批。

▲台南市警歸仁分局等單位，遠征新北市破獲橫行全台的靈骨塔詐騙集團，緝獲6名涉嫌人，起獲帳冊名單等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蕭嫌等6人均坦承犯行，供稱自2018年月間起加入「尚德園」公司從事詐欺犯行，全案偵訊後先將犯嫌蕭嫌等6人以涉嫌詐欺、銀行法及組織犯罪等罪嫌先行解送台南地檢署偵辦並建請聲押，初步清查已有20名被害人，估計财産損失新台幣約1千萬元，歸仁分局將持續清查被害人，擴大偵辦中。

▲台南市警歸仁分局等單位，遠征新北市破獲橫行全台的納骨塔詐騙集團，緝獲6名涉嫌人，起獲帳冊名單等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方呼籲，該詐騙集團涉及全台以納骨塔位投資吸金的詐騙案，民眾若接到投資詐騙電話，應提高警覺，天下沒有白吃的午餐，保護民眾身家財產安全是警察人員責無旁貸的責任，但無詐家園更需你、我共同攜手打詐，歸仁分局亦不間斷於網路平台（FB）更新最新反詐騙宣導資料，提高民眾對詐騙手法的敏感度，若遇有疑似詐騙情境時，可立即撥打內政部警政署「165」反詐騙專線或「110」求證，以免別上當受騙。

ET快訊
女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光PTT瘋求看診
《玩很大》沒公開秘密！吳宗憲曝「限定攻略」會輸是這原因
直播／做4年就交棒！王金平宣布參選2020總統

關鍵字：詐騙,棺材本,靈骨塔

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

控韓國瑜一年喝300天！王浩宇爆「消息來源」：百分百可信

記者丟直球「何時宣布選總統？」　韓國瑜愣回：你想太多了　

拖板車酒駕竟倒車撞警險死　挨轟4槍躲水溝網嗆：垃圾啦去X啊！

快訊／告三立、陳斐娟求償5百萬　陳佩琪一審敗訴

紙條寫「我恨謝龍介」　男後腦受傷離奇躺謝龍介宣傳車「昏迷指數3」

爆乳妹勾男客猛搖99下！台中夜店又辦「美尻派對」　21歲熱褲妹被帶回

快訊／台62甲線貨櫃車剎車失靈撞4車　往基隆方向全線中斷

鈕承澤爭「解禁」夢碎　法官不准：資力雄厚恐不返台

謝政鵬再PO文「無法原諒司機」：人命比撞殘還低賤？

「鯊魚」返鄉詐騙老人棺材本　橫行全台靈骨塔位詐騙集團栽了

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

愷樂玩遊戲太緊張「喊出演員李ＯＯ」　 毛弟傻眼：那是她前男友！

快訊／台62甲線貨櫃車剎車失靈撞4車　往基隆方向全線中斷

鈕承澤爭「解禁」夢碎　法官不准：資力雄厚恐不返台

謝政鵬再PO文「無法原諒司機」：人命比撞殘還低賤？

「鯊魚」返鄉詐騙老人棺材本　橫行全台靈骨塔位詐騙集團栽了

毒蟲2度夜襲獅子林偷機拿錢　通訊行握拳「把他抓出來」

鳳山惡霸嗆「殺人不會被關」！居民連署收押...他卻被放出來繼續砍人

影／6人南下談判2人遭砍、槍傷　北上直送「黑道急救站」遭拒收

潮T男當車手　跑斷腿還沒領到就被抓了

高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

趕飛機遇天雨路滑翻車　國道休旅車駕駛拋飛喪命2女輕傷

嚴懲不適任教師！政院拍板狼師、虐童最重「終身解聘」

王金平決戰2020　前李辦主任蘇志誠低調現身

快訊／台62甲線貨櫃車剎車失靈撞4車　往基隆方向全線中斷

文化國小56公斤「小白襪」長腫瘤　師善意編「吞網球」　

劉昆：2019年收支平衡困難　要當「鐵公雞」錢花刀刃上

結帳金額5557元…客人拿6057　女店員找錢瞬間呆掉：小時數學都考零分

倉石一樹ＸThe North Face最新系列！墨綠登山外套超百搭　全台僅8間店有賣

支持者攻擊韓國瑜？　朱立倫：是綠營反串！

睡一半「碰！」電視秒變蜘蛛網　兇手跩臉讓她爆氣：真的很想揍

無名翁持竹掃把默默清排水口　感恩善舉網封「人間菩薩」

社會熱門新聞

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥..

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性..

即／消防車撞機車！男大生噴飛亡

毛小孩最後一程　北市環保局用「..

GOLF對決G63　小鋼砲車頭..

趁女友睡著偷看手機　他被甩還挨..

男客搶跟阿里山烤肉妹合照　網喊..

獨／阿里山香腸妹爆紅！超嫩照曝..

現役上兵騎車返營　疑天雨路滑命..

母親在廚房煮著豐盛晚餐　獨子默..

公路旁超正香腸妹！　車群全暴動

「我殺人不會被關」他被釋放又到..

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

冏！男參加3P性愛毒趴　女友關..

更多熱門

相關新聞

潮T車手ATM取款　還沒領就被抓

兩名詐騙集團車手鬼鬼祟祟在新竹縣各超商、銀行等提款機前提款時，因形跡可疑而引起警方注意，新湖分局員警於新豐火車站前主動向前盤查，當場查獲高嫌、呂嫌兩人身上手機數隻及十餘張提款卡。全案依詐欺案移送臺灣新竹地方檢察署偵辦中。

崙山部落苦茶油遭詐騙盯上　牧師心碎

詐騙6千萬　主嫌26輛名車只准拍1輛

愛上「戰地醫生」　痴女急匯70萬警筆談讓她驚醒

超商缺失督導　現金瞬間消失

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 膝蓋痛

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

四大血型性格特徵大揭露

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

斯亞穿泳裝熱舞「蹦出半球」　助理不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

死黨過世紀錄全存手機！屁孩情侶偷走：真好騙

更多

最夯影音

更多

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面