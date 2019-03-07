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潮T男當車手　跑斷腿還沒領到就被抓了

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▲潮T男當車手　跑斷腿還沒領到就被抓了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新湖分局員警進行例行巡邏，見疑似詐騙集團車手的男子行跡可疑遊走於各超商、銀行提款機意圖提領現金。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

兩名詐騙集團車手鬼鬼祟祟在新竹縣各超商、銀行等提款機前提款時，因形跡可疑而引起警方注意，新湖分局員警於新豐火車站前主動向前盤查，當場查獲高嫌、呂嫌兩人身上手機數隻及十餘張提款卡。全案依詐欺案移送臺灣新竹地方檢察署偵辦中。

新竹縣警局長期執行「打詐專案」，3月6日13時許新湖分局員警當時正進行例行巡邏，見疑似詐騙集團車手的男子行跡可疑遊走於各超商、銀行提款機意圖提領現金，高嫌發現被盯上擔心事蹟敗漏，正準備落跑時，卻被新湖分局員警於新豐鄉火車站前攔下盤查，員警當場查獲車手高嫌及呂嫌2人及身上手機數支、提款卡十數張。

兩名車手年約24歲左右，目前無固定職業，身穿潮牌T，手上的三隻手機皆為蘋果手機，兩人在作案過程中不斷以電話聯絡，並試圖靠近ATM提款，只可惜跑了兩三家都發現被盯上，最後只好坐計程車想轉移陣地。剛開始被警方攔下時還辯稱是來找工作、彼此間並不認識，直到警方搜出十餘張戶名都不是本人名字的提款卡，兩嫌知道證據確鑿只好承認，全案將依詐欺案移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。

警方呼籲常有民眾為貪圖暴利，而自願擔任詐欺集團車手，遭警方查獲後遭被害人求償大筆金額，呼籲民眾勿貪小利而犯罪，得不償失。

▲潮T男當車手　跑斷腿還沒領到就被抓了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲潮T男當車手　跑斷腿還沒領到就被抓了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲潮T男當車手　跑斷腿還沒領到就被抓了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲潮T男當車手　跑斷腿還沒領到就被抓了。（圖／記者陳凱力翻攝）

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關鍵字：詐欺,詐騙,提款機,新竹縣警局,新湖分局

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