歐洲跨境詐騙6千萬主嫌判9年4月　26輛名車只准拍賣瑪莎拉蒂

▲圖為示意圖。台中市39歲蔡姓男子跨歐洲主導詐騙，檢警將蔡嫌拘提到案，扣押賓利雙門轎跑車、多輛賓士、瑪莎拉蒂等24輛名轎跑車。（圖／記者陳凱力攝，本報資料照）

地方中心／苗栗報導

台中市39歲蔡姓男子（綽號「小白」）主導的「小白詐騙集團」，在歐洲境內設立電信機房，共詐騙人民幣1174萬1171元台幣（超過6千萬元），經苗栗地方法院一審判決蔡嫌9年4個月徒刑，並扣押賓利雙門轎跑車、賓士、瑪莎拉蒂等26輛名貴轎跑車，其中唯獨瑪莎拉蒂屬於詐欺不法所得，判決變賣後保管價金、日後賠償被害人；不過檢方卻認為判決太輕、未全部變賣名貴轎車不合理，已提起上訴。

小白詐騙集團由蔡男及另外3名核心幹部組成，於106年11月至107年1月期間在歐洲等地設立電信詐欺機房，利用電子通訊吸引國人前往，假冒成中國公安人員、檢察官誘騙中國人民，經台灣與波蘭等國檢警合作，成功破案。

法官指出，小白詐騙集團是分工精密的跨國犯罪組織，利用假冒公安的方式詐取財物，不僅損害我國國際形象，也有毀中國大陸地區金融交易秩序，更讓公部門的信譽嚴重受損。

檢警將蔡嫌拘提到案，查扣現金552萬4852元，及扣押1500萬元的賓利雙門轎跑車、多輛賓士、瑪莎拉蒂等26輛名轎跑車，另還有房子2棟、土地1筆，總價估5923萬元；但法官認為，蔡嫌名下的2棟房子、1筆土地和1台瑪莎拉蒂休旅車屬於詐欺不法所得，判決變賣後保管價金、日後賠償被害人，其他名車缺乏證據為不法所得，不同意檢方聲請變賣。

法官判蔡男執行9年4個月徒刑，且須於執刑前強制入勞動場所工作3年，另外3名核心幹部，則分別被判4年到5年不等徒刑。

