　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

崙山部落苦茶油遭詐騙盯上「打2折」　牧師心碎：15年努力毀了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼崙山部落苦茶油遭詐團打2折銷售。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲崙山部落苦茶油遭詐團打2折銷售。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

地方中心／花蓮報導

花蓮縣卓溪鄉崙山部落牧師溫光亮，帶領居民製作苦茶油，15年來都獲得消費者肯定，更讓部落有「黃金苦茶油之鄉」美名！未料，近日竟有人在臉書上冒用牧師及產品照片，改以買6瓶只要2100元出售，形同每瓶打2折的低價，令他相當心痛地報案，心動地說，苦茶油原本是部落青年返鄉就業的希望，但網路詐騙卻可能在一夕之間，破壞過去累積的信用。

溫光亮第一時間先向警方報案備查，並強調沒有同意對方使用，是被盜圖。對此，警方表示，已依規定受理報案，並移給偵查隊偵辦，另外也呼籲消費者使用臉書購物，也能多多查證避免受騙。

溫光亮6日也在臉書發聲明，溫牧師崙山部落苦茶油2019年度已停止出貨，也全數賣完。凡網路上以「溫牧師崙山部落苦茶油」訂購，都是網路詐騙所為。

▲▼崙山部落苦茶油遭詐團打2折銷售。（圖／記者蕭可正翻攝）

另外，他強調，｢網路詐騙令國人深惡痛絕，已上網訂購者，收到貨物時請拒收。臉書購物風險多，請務必電話確認，生產者，寄貨電話地址等，防止受騙。願上帝賜福您平安健康。｣

對此，「崙山部落。我的家」粉專也公告，針對詐騙廣告，已通報165防詐騙並向警方報案，已受騙下單的消費者，除了拒絕收貨外，由於您的個資已外流給詐騙廠商，請務必檢舉詐騙廣告、通報165防詐騙、轉告親朋好友小心受騙，6日已將崙山溫牧師苦茶油遭詐騙廣告冒用乙案，通報花蓮縣政府消保官室備查，而牧師也在3日親自到花蓮玉里分局立山派出所完成報案，並持續向律師及消保官諮詢相關法律事項。

【還有其他新聞】

快訊／中壢2工人清理化學反應槽「暈倒意識不清」　送醫搶救

網PO文傳高雄港務大樓鋼骨倒塌　他噴飛3000元！

▲▼崙山部落苦茶油遭詐團打2折銷售。（圖／記者蕭可正翻攝）

ET快訊
太肥衝健身房！她秒辦會員卡瘦10KG　「勵志真相」曝光網笑噴
皺手洗車10hrs！70歲永和老爸「苦養3遲緩兒」：1天都不
《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」　認了：有感覺

關鍵字：崙山部落,苦茶油,詐騙,牧師

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義校車和機車路口擦撞「騎士滿臉傷」　40名學生嚇了一跳！

爆韓國瑜天天醉「辦公室被打爆」　王浩宇PO文：拜託韓粉們先冷靜

原因曝光！妻輔選太專心　男攜「我恨謝龍介」紙條昏迷躺宣傳車

「假裝我女友」淫蟲把正妹騙進公寓樓梯　還逼人搓他尿尿的地方

影／女師狠踹小四學童屁股又罰站　稱「一時情緒失控」遭開除

闖公車總站狂扁司機　2蘆洲惡煞年初曾捲入「白嫖斷指丟包案」

福斯小鋼砲對決賓士越野名駒　GOLF車頭撞爛G63後保桿掉落

崙山部落苦茶油遭詐騙盯上「打2折」　牧師心碎：15年努力毀了

噁主管貼在女職員身上磨贈！公司得知又冷處理　檢察官霸氣起訴

渣男「割頸、放火還開車衝撞」　嗆前女友：得不到就殺了妳！

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

超胸健身女王穿比基尼太誘惑 　「左蜜臀」遭色豬咬一口～痛！

「假裝我女友」淫蟲把正妹騙進公寓樓梯　還逼人搓他尿尿的地方

影／女師狠踹小四學童屁股又罰站　稱「一時情緒失控」遭開除

闖公車總站狂扁司機　2蘆洲惡煞年初曾捲入「白嫖斷指丟包案」

福斯小鋼砲對決賓士越野名駒　GOLF車頭撞爛G63後保桿掉落

崙山部落苦茶油遭詐騙盯上「打2折」　牧師心碎：15年努力毀了

噁主管貼在女職員身上磨贈！公司得知又冷處理　檢察官霸氣起訴

渣男「割頸、放火還開車衝撞」　嗆前女友：得不到就殺了妳！

一審遭判敗訴　陳佩琪：那8個月來為何要我提供存摺和憑證

歐洲跨境詐騙6千萬主嫌判9年4月　26輛名車只准拍賣瑪莎拉蒂

驚！「3槍俠」北市東區逛大街　9顆子彈藏身「要找兵工廠」

徐若瑄帶兒子滑雪　看到3歲V寶動作…網友驚讚：運動細胞太好！

陳喬恩主動撲吻陳曉圓房　自嘲老司機：我一直在算計他！

王浩宇認「韓國瑜比吳音寧好」　徐巧芯：還是好好監督桃園市政

看好市場　新聯陽2019接案1200億

《三小一家人》玩失憶哏「男主角狂自婊」　觀眾笑到並軌

《刺客教條：奧德賽》第一把袖劍的傳承最終章「血脈」現已推出

「假裝我女友」淫蟲把正妹騙進公寓樓梯　還逼人搓他尿尿的地方

全球最大星巴克旗艦店在東京！　4層樓高2100朵銅製櫻花樹快朝聖

遇海豚壁咚「高速擺動下半身」　正妹尖叫....淡定老公一旁默默錄影

陽明海運再添二艘萬TEU級新船　有利美洲市場佈局

社會熱門新聞

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

男客搶跟阿里山烤肉妹合照　網喊..

拖板車酒駕　竟倒車撞警

公路旁超正香腸妹！　車群全暴動

獨／阿里山香腸妹爆紅！超嫩照曝..

彰化警緝毒　藥頭舉槍轟太陽穴

即／陳佩琪告三立、陳斐娟　一審..

台中夜店又辦美尻派對　警帶回2..

母親在廚房煮著豐盛晚餐　獨子默..

萬華驚傳瓦斯外洩　台電緊急斷電

小三對話太鹹濕　元配氣到流產　

台大恐怖男女友是她　挽愛3賤招..

欠債付孩子學費！他搶銀行後直奔..

少女愛上已婚男　他送「破處」當..

更多熱門

相關新聞

詐騙6千萬　主嫌26輛名車只准拍1輛

台中市39歲蔡姓男子（綽號「小白」）主導的「小白詐騙集團」，在歐洲境內設立電信機房，共詐騙人民幣1174萬1171元台幣（超過6千萬元），經苗栗地方法院一審判決蔡嫌9年4個月徒刑，並扣押賓利雙門轎跑車、賓士、瑪莎拉蒂等26輛名貴轎跑車，其中唯獨瑪莎拉蒂屬於詐欺不法所得，判決變賣後保管價金、日後賠償被害人；不過檢方卻認為判決太輕、未全部變賣名貴轎車不合理，已提起上訴。

愛上「戰地醫生」　痴女急匯70萬警筆談讓她驚醒

超商缺失督導　現金瞬間消失

名嘴遭詐10萬　烏龍一場遭虧：錢不如給我

熟女騙走綠寶石　富商150萬贖回提告　

讀者迴響

發燒話題

錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話變正常

大S汪小菲爆婚姻危機

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜病逝淚崩

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

厚唇妹私訊1晚500！高雄弟看高清無碼嚇哭

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

為何這麼多人用「ji32k7au4a83」當密碼

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面