崙山部落苦茶油遭詐騙盯上「打2折」　牧師心碎：15年努力毀了

▲崙山部落苦茶油遭詐團打2折銷售。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

地方中心／花蓮報導

花蓮縣卓溪鄉崙山部落牧師溫光亮，帶領居民製作苦茶油，15年來都獲得消費者肯定，更讓部落有「黃金苦茶油之鄉」美名！未料，近日竟有人在臉書上冒用牧師及產品照片，改以買6瓶只要2100元出售，形同每瓶打2折的低價，令他相當心痛地報案，心動地說，苦茶油原本是部落青年返鄉就業的希望，但網路詐騙卻可能在一夕之間，破壞過去累積的信用。

溫光亮第一時間先向警方報案備查，並強調沒有同意對方使用，是被盜圖。對此，警方表示，已依規定受理報案，並移給偵查隊偵辦，另外也呼籲消費者使用臉書購物，也能多多查證避免受騙。

溫光亮6日也在臉書發聲明，溫牧師崙山部落苦茶油2019年度已停止出貨，也全數賣完。凡網路上以「溫牧師崙山部落苦茶油」訂購，都是網路詐騙所為。

另外，他強調，｢網路詐騙令國人深惡痛絕，已上網訂購者，收到貨物時請拒收。臉書購物風險多，請務必電話確認，生產者，寄貨電話地址等，防止受騙。願上帝賜福您平安健康。｣

對此，「崙山部落。我的家」粉專也公告，針對詐騙廣告，已通報165防詐騙並向警方報案，已受騙下單的消費者，除了拒絕收貨外，由於您的個資已外流給詐騙廠商，請務必檢舉詐騙廣告、通報165防詐騙、轉告親朋好友小心受騙，6日已將崙山溫牧師苦茶油遭詐騙廣告冒用乙案，通報花蓮縣政府消保官室備查，而牧師也在3日親自到花蓮玉里分局立山派出所完成報案，並持續向律師及消保官諮詢相關法律事項。

【還有其他新聞】

►快訊／中壢2工人清理化學反應槽「暈倒意識不清」 送醫搶救

►網PO文傳高雄港務大樓鋼骨倒塌 他噴飛3000元！