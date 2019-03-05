超商假督導狂點缺失「現金要放倉庫」　5萬9秒消失工讀妹大崩潰　

記者陳凱力／新竹報導

一名網友在臉書社團「新竹大小事」po文表示，妹妹在湖口一家萊爾富打工，4日晚間8時許遭到1名假扮超商稽查人員的男子，要求妹妹將現金放在後場，結果卻趁機將5萬9千元的現金全部捲走。被害女的姐姐po文及照片要求神通廣大的網友幫忙肉搜揪凶，「我妹妹只是個大學生在半工半讀！麻煩善心人士揪出此人。」新湖分局警方強調，已經受理報案也已掌握作案對象，將儘速他逮捕歸案。

▲新湖分局表示，目前已掌握這名犯案的對象，由於他慣用此招式騙一些新進的超商人員，過去也曾在中壢犯下類似案件，因此已鎖定特定人士，將盡早抓到竊嫌，繩之以法。（圖／翻攝臉書社團新竹大小事，下同）



新湖分局表示，4日晚間1名女子報警指稱，她在萊爾富打工，遭到不明男子假冒督導人員到超商稽查，還有模有樣的註記許多缺失，要求女工讀生改善，然後煞有其事的說「收銀機現金這麼多，要先放在倉庫，再去做整理」，女工讀生信以為真就照做了，結果男子趁女工讀生去處理缺失時，快速的現金拿走5萬9千元，女工讀生看見現金全數憑空消失才驚覺上當。

新湖分局表示，目前已掌握這名犯案的對象，由於他慣用此招式騙一些新進的超商人員，過去也曾在中壢犯下類似案件，因此已鎖定特定人士，將盡早抓到竊嫌，繩之以法。警方也呼籲，竊嫌利用超商新進人員不熟悉公司業務，假扮督導業務，欺騙超商新進人員趁機行騙，這種先騙再偷的招式已行之多年了，也呼籲超商業者加強職前訓練，遇到類似狀況應詳加詢問，並諮詢超商業者，避免受害。