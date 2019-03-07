【全文】王金平宣布參選2020總統　「給我四年讓台灣發光發熱」

記者蔡浩祥／台北報導

繼前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋之後，自詡能團結國民黨的前立法院長王金平今上午在台北國際會議中心頂樓，正式宣布投入2020總統大選。自去年底九合一民進黨大敗，國民黨可說是群雄並起，王金平展現出參選到底的決心，從國內政經談到兩岸關係，強調「給我四年，我有自信可以帶領大家，實現願景，讓台灣發光發熱。」

▲王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）



▲王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）



【王金平2020參選全文】

各位女士，各位先生，

大家好！

今天和我一起走出來，站在這裡的朋友，

代表著台灣多元的生命力。

今天，中華民國一百零八年三月七日，

我鄭重宣布，

參選二○二○年中華民國總統。

我決定站出來，

以堅定的信心和決心，

結合各行各業的力量，

再一次展現台灣的生命力。

讓世界看見台灣，

帶台灣走向世界。

當美國總統問他的幕僚：

「告訴我，我們花大錢保護台灣，到底得到了什麼？」

當大陸一再聲明：

「台灣是中國不可分割的一部分。」

最應該挺身捍衛主權，追求發展的我們，

卻在爭吵中彼此對立，內耗沉淪。

事實上，

在這個關鍵時刻，

我們應該團結一致，

以無比的自信，

大聲告訴全世界：

台灣是世界不可或缺的一部分。

我們要讓全世界看到台灣對世界的貢獻：



沒有台灣的科技研發和生產力，

蘋果的智慧型手機，無法順利上市，

從而改變全人類的生活型態。

沒有台灣製造的零組件，

特斯拉智能電動車，現在仍在研發階段。

沒有台灣生產設計的關鍵零組件，

全球的航太科技，會比現在落後許多年。

沒有台灣在保存中華傳統文化，與華人世界創作能量上的努力，

世界文明會損失重要的內涵。

沒有台灣持續大量的愛心輸出，

在世界各地的災難第一線，提供實質協助，

世界上會有許多人，因此承受，更深更長的生命苦難。

我們可以驕傲的對全世界說：

台灣是全球進步發展，不可或缺的一部份，

台灣是人性良善價值，最寶貴的資產。

政黨輪替二十年來，

因為過度的社會動員，

在世代、階級、產業和族群之間，

產生了無謂的對立與仇恨，

造成台灣嚴重的內耗缺氧。

未來四年，

是台灣最需要冷靜、理性、團結的時刻。

我們不應該再陷入統獨爭議的死胡同

與各種假議題的糾葛，

而應該務實面對歷史遺留的問題，

放眼我們共同的未來。

我們在全球的定位，就是愛心輸出大國。

慈悲沒有敵人，

我們將以愛心立足世界。

而台灣與大陸的關係，

是「中華兒女，本是同根生。」

台灣是世界華人圈的驕傲，

也是中華民族未來的希望。

各位女士、各位先生：

「人類必須終結戰爭，否則戰爭將終結人類。」

因此，

兩岸必須終結戰爭，

否則，戰爭將終結大陸與台灣。

諾貝爾得主曼德拉總統曾經說：

「想與敵人和平共處，就必須與敵人合作，然後他就能成為你的夥伴。」

曼德拉總統的這句名言，

為兩岸的未來指點出一條明路。

各位女士、各位先生：

國力的大小，不在土地、人口的多寡，

而在於

人民能過好生活，

企業能生存發展，

國家能安定繁榮。

如果我們很強大，價值不言自明，

如果我們弱小，說再多也無濟於事。

台灣有堅強的實力，和旺盛的生命力，

可以造就強大的國力，

卻因為錯誤的政策與不作為，而阻礙了前進的腳步。

例如：一例一休的缺乏彈性，讓勞資雙方都面對現實的困難。

例如：近二十年來能源政策的不作為，與意識形態之爭，

造成企業人才日漸流失，投資環境日趨惡劣。

例如：軍公教警消年金、及勞保年金的改革，欠缺公平與合理性，

讓人民對政府失去信心。

例如：壞人不怕犯罪，安全善良的生活環境逐漸被破壞，

好人難以安居樂業。

例如：生育率降低，少子化變成國安問題。

這都是台灣當前面對的嚴重挑戰。

因此，從今天開始，

我將逐步提出公共政策的主張與策略，

讓國人共同討論，凝聚共識，團結落實。

唯有讓人民過好生活，

讓企業生存茁壯，

讓經濟繁榮發展，

讓社會安全和諧，

台灣才能壯大，

在國際社會展現自信與驕傲。

各位女士、各位先生：

捍衛中華民國主權與憲法，

是我們現階段最大的共識，

也是我們據以生存發展的根基。

臺灣的願景，

是讓全世界看到台灣的價值與貢獻。

給我四年，

我有自信可以帶領大家，

實現願景，

讓台灣發光發熱。

美麗善良的台灣，猶如航行太平洋的航空母艦，

而我，

一個有經驗、有決心的船長，

將帶領台灣

航向充滿希望的未來。

謝謝大家！

▲王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）