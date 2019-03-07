跟當初國民黨要倒閉一樣！　韓國瑜對DPP喊話：應思考人民要什麼

▲韓國瑜懇勸民進黨要思考人民真正想要的是什麼。（圖／記者賴君欣攝）



記者洪正達、賴君欣／高雄報導

本月16日就要舉行立委補選，國民兩黨選得烽火連天，韓國瑜首度談到，目前的民進黨就跟國民黨當初快要「倒閉」一樣，不斷的發錢、不斷的發福利政策，不過民進黨這麼有錢、有權，卻忘了人民想要過好日子，韓懇勸民進黨，不要忘了當初投入選舉的理想，要知道人民要什麼，好好幫人民做事情，這才是獲取選票的不二法門。

韓國瑜表示，現在民進黨的現況就跟國民黨當時差不多，不停用一些討好性、漏斗性的政策來收買人心，其實從2018年九合一選舉中失利後，民進黨應該要好好思考，是不是該「轉型」了，韓看見許多原本支持民進黨的基層大多感到失望，這也代表民進黨喪失了理想，是不是該返璞歸真，回到當初從事政治活動的理想中，苦民所苦，知道人民要什麼，這才是獲得選票最好的方法。

韓國瑜坦言「老百姓已經升級到2.0了」，現在的台灣人民已開眼，不會再聽政黨唬弄是政治人物鬼扯淡，他可感受到九合一大選後民主生態劇烈的改變，可悲的是執政黨沒有想到這點是沒有用的，這樣下來不但無法獲得民心，更無法掌握選票。

不過一談到立委補選，韓國瑜也表示台南的謝龍介，以及三重的鄭世維，均選擇與基層站在一起，像是謝的定位就非常清楚，就是改善農漁民及基層生活，他也相信民眾屆時一定會做出正確的選擇。

韓國瑜指出，民進黨前代理主席林右昌的一番話，他說台灣人早就不欠民進黨，所有人都要歸零並好好衝刺，別再把歷史上人民對民進黨的那套放心裡或作為宣傳，那是沒有用的，而且現在的台灣人民也不需要這個了。

