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親子

小孩衣服沾到殘膠摳不掉　簡單1招立馬搞定！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

當小朋友開始上學，或是外出參加團體活動時，很多主辦人會使用標籤貼紙來做身分識別，但您有發現嗎？除非是特殊材質，不然這種貼紙很容易在衣服上留下殘膠，搞得整個手黏答答不舒服，還清不乾淨，到底用什麼東西可以去除這些黑色殘膠呢？

DAHLIA有一件聚酯纖維、光滑如緞的衣服，那天我們參加聚會，聚會主人將姓名貼紙用印表機列印出來，直接貼到DAHLIA的肩膀上，這下可好，3小時聚會完，這貼紙一撕，有大半殘存在上面，試了好幾種方式，怎麼摳都摳不下來，一度還想把衣服丟到垃圾桶。

首先，我用除膠液，就是那種看起來像指甲油的瓶裝液體，但它似乎對衣服產生不了什麼效果，再來，拿吹風機試試，想用熱風將膠融化，沒想到，這黑色黏膠只是被我撥動一下，移動了方位而已，網路上有人說，可以用酒精擦拭，我興沖沖準備了酒精，但那膠完全沒有要投降的意思。

在已經準備垃圾袋的最後關頭，我想起了「去漬油」，這可能是唯一能解決的方法了，於是我趕緊到生活百貨，買了一罐看起來很傳統的去漬油，打開後將瓶蓋倒置，倒入約5cc的去漬油，再拿一把清潔用的舊牙刷，往汙漬處刷去。

「天啊，實在太神奇了！」沒想到，這些黏了好久，完全不打算離開的殘膠，竟然用沾著去漬油的牙刷，就輕輕隨著刷毛，離開衣服表面了！「去漬油真的讓衣服自由啦！」如果您家裡也有這樣的困擾，不妨用這招試試看！

提醒大家，使用去漬油必須在通風的地方，油沾在衣服上，也要趕快清洗掉喔！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,清潔,殘膠,生活妙招,去漬油

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