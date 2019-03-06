爸爸出差整個月留下「注音文紙條」　天蠍兒子一看抱頭飆淚

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一名7歲的男孩恩恩平時跟爸媽感情相當要好，他日前得知爸爸要出差1個月，又看到有一封用注音文寫的信，內容溫馨寫道「爸爸知道你會很想爸爸，爸爸也會很想你」，讓他瞬間大淚崩，還一度抱著頭痛哭。媽媽陳宛瑜則在旁錄下兒子真摯的反應，讓許多網友直呼太可愛。

雙魚座爸爸用注音寫著，「恩恩寶貝，爸爸知道你會很想爸爸，爸爸也會很想你，乖乖聽媽媽的話，等爸爸回來再帶你去很多地方。」天蠍座的恩恩感情也相當豐沛，看到爸爸留下的行前紙條，他一字一句慢慢讀著，淚水不斷從眼眶流下，一度摀住雙眼爆哭，最後還自己擦乾眼淚。

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▲爸爸要出差不能陪在身邊，兒子忍不住大爆哭。（圖／網友陳宛瑜提供，下同）



爸爸出差後，恩恩跟他視訊3次仍會大哭，而且睡前還會對自己喊話說「媽媽，我會勇敢，我不會再哭了。」讓媽媽感到既心疼又有點好笑。

陳宛瑜4日將影片分享至《爆廢公社》後引起許多迴響，網友紛紛留言「好感性的孩子」、「一定很愛爸爸陪.....放學回家爸爸卻已經出差了，好傷心喔！」、「可以看出弟弟以後也是暖男」。

▲爸爸在信中貼心提醒要好好聽媽媽的話。

陳宛瑜也在留言處補充，恩恩上學前跟爸爸說再見就開始哭，回家後看到信也哭，視訊還會噴淚，可以說是十足的「爸寶」，不過她也笑說，爸爸出差後暫時剩下她「一打三」，其實也滿想哭的。

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