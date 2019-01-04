4歲女見銅雕喊被詛咒　綠玫瑰：用神鬼來教小孩要注意

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

女兒DAHLIA滿2歲的時候，便進入了她人生第一個彆扭期，特別愛哭、愛發脾氣，什麼事情都不順眼，那時候我常為此跟同事討論，還說「看看3歲能不能好一點？」結果旁邊的會計媽媽同事冷冷回一句：「3歲豬狗嫌、4歲好叛逆，越大只會越難搞。」

雖然聽起來有點刺耳，但，隨著DAHLIA的成長，她現在快5歲了，牛脾氣與我相比，可說不遑多讓，完全應證同事說的「情緒起起伏伏、好好壞壞」，我軟硬兼施卻一無所獲，默默有種黔驢技窮的挫折感，該做了都做了，實在不知道還能怎麼引導。

有一天，我帶孩子到信義區逛逛，看米奇米妮的生日派對，晃到某間百貨1樓的柱子旁，有個尿尿小童的藝術銅雕，DAHLIA睜大眼睛，指著銅雕說：「他被壞人變成石頭了，因為他給人家看屁屁！」我心想，她的認知居然已經進展到神怪民間故事的等級了？！

我不太跟孩子提鬼怪，因為不希望用恐嚇式的教育來對待女兒，平常的我，碰到這樣的狀況，會立刻告訴她那是裝置藝術，不是真的，但這次我選擇保留，再觀察一下。

好巧不巧，走幾步路、往捷運站的方向，又出現一個成人尺寸、穿著羅馬服裝的天使銅雕，這次DAHLIA終於按捺不住了，一臉驚恐地說：「媽媽，這個姐姐是給人家看到ㄋㄟㄋㄟ，才變成石頭的！」於是我順著她的話：「那妳是不是要保護好妳的身體，不能隨便給人家看到沒穿衣服的樣子？」DAHLIA點了點頭。

前幾天，DAHLIA在家摔洗手間的門，連摔了幾下，越摔越上癮，我制止不住，實在氣壞了，便說：「妳這樣摔門，門神會跑出來罵妳哦！」DA掛著微笑傻住：「媽媽，那毛巾有神嗎？桿子有神嗎？」我聳聳肩：「不知道，只知道門有神。」巧合有如神助，此時靠門的牆出現鄰居的沖水聲，孩子一聽，好似應證媽媽的說法，不敢造次。

看過心虛的小孩嗎？我叫DAHLIA跟著我唸：「門神對不起」、「我不是故意吵你的！以後我會注意，請原諒我好嗎？」唸完就自動乖乖上床睡覺去。

隔天起來，DAHLIA說不敢自己上廁所，我趕緊修正自己的說法，好聲安慰DAHLIA，只有小孩亂玩門、破壞門的時候，門神感到不尊重，才會從天下降到門裡面，「平常門神都在天上，不然那麼多門怎麼辦？又不能住在每一個門，祂很忙的！」DAHLIA接受了這個說法。

不得不說，有些牛孩子還是要嚇嚇才有用，就像這次，DAHLIA乖得跟什麼一樣，但我認為，這種做法只能偶一為之，不能常用！否則會讓孩子變得畏縮膽小，我不願意給孩子太多禁忌，民間那些鬼怪傳說，是用來警惕世人，而不是讓小孩怕東怕西的，但這個分寸得靠大人自己拿捏，才能達到嚇阻又不過頭的效果。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。