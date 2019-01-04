　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
親子

4歲女見銅雕喊被詛咒　綠玫瑰：用神鬼來教小孩要注意

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

女兒DAHLIA滿2歲的時候，便進入了她人生第一個彆扭期，特別愛哭、愛發脾氣，什麼事情都不順眼，那時候我常為此跟同事討論，還說「看看3歲能不能好一點？」結果旁邊的會計媽媽同事冷冷回一句：「3歲豬狗嫌、4歲好叛逆，越大只會越難搞。」

雖然聽起來有點刺耳，但，隨著DAHLIA的成長，她現在快5歲了，牛脾氣與我相比，可說不遑多讓，完全應證同事說的「情緒起起伏伏、好好壞壞」，我軟硬兼施卻一無所獲，默默有種黔驢技窮的挫折感，該做了都做了，實在不知道還能怎麼引導。

有一天，我帶孩子到信義區逛逛，看米奇米妮的生日派對，晃到某間百貨1樓的柱子旁，有個尿尿小童的藝術銅雕，DAHLIA睜大眼睛，指著銅雕說：「他被壞人變成石頭了，因為他給人家看屁屁！」我心想，她的認知居然已經進展到神怪民間故事的等級了？！

我不太跟孩子提鬼怪，因為不希望用恐嚇式的教育來對待女兒，平常的我，碰到這樣的狀況，會立刻告訴她那是裝置藝術，不是真的，但這次我選擇保留，再觀察一下。

好巧不巧，走幾步路、往捷運站的方向，又出現一個成人尺寸、穿著羅馬服裝的天使銅雕，這次DAHLIA終於按捺不住了，一臉驚恐地說：「媽媽，這個姐姐是給人家看到ㄋㄟㄋㄟ，才變成石頭的！」於是我順著她的話：「那妳是不是要保護好妳的身體，不能隨便給人家看到沒穿衣服的樣子？」DAHLIA點了點頭。

前幾天，DAHLIA在家摔洗手間的門，連摔了幾下，越摔越上癮，我制止不住，實在氣壞了，便說：「妳這樣摔門，門神會跑出來罵妳哦！」DA掛著微笑傻住：「媽媽，那毛巾有神嗎？桿子有神嗎？」我聳聳肩：「不知道，只知道門有神。」巧合有如神助，此時靠門的牆出現鄰居的沖水聲，孩子一聽，好似應證媽媽的說法，不敢造次。

看過心虛的小孩嗎？我叫DAHLIA跟著我唸：「門神對不起」、「我不是故意吵你的！以後我會注意，請原諒我好嗎？」唸完就自動乖乖上床睡覺去。

隔天起來，DAHLIA說不敢自己上廁所，我趕緊修正自己的說法，好聲安慰DAHLIA，只有小孩亂玩門、破壞門的時候，門神感到不尊重，才會從天下降到門裡面，「平常門神都在天上，不然那麼多門怎麼辦？又不能住在每一個門，祂很忙的！」DAHLIA接受了這個說法。

不得不說，有些牛孩子還是要嚇嚇才有用，就像這次，DAHLIA乖得跟什麼一樣，但我認為，這種做法只能偶一為之，不能常用！否則會讓孩子變得畏縮膽小，我不願意給孩子太多禁忌，民間那些鬼怪傳說，是用來警惕世人，而不是讓小孩怕東怕西的，但這個分寸得靠大人自己拿捏，才能達到嚇阻又不過頭的效果。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
小五學生認「江西火腿腸」台商爸帶的！防檢局開罰20萬
孫協志接送小14歲《黑澀會》女星！他出面回應曖昧情
么八成功嶺收假！菜鳥高鐵上腿麻台中→板橋崩潰過站
台中幸福公司真的「連10年加薪」尾牙宣布最高6.18％

關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,親子活動,身教

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

報應？帶女兒與現任跨年遇流浪漢　她大驚是這渣男

未滿3歲不准玩　崩潰媽停機怒嗆新北耶誕城

超扯！崩潰媽照三餐盯場狂轟新北耶誕城　工讀慘被離職

哭哭討抱怎麼辦？綠玫瑰：訓練獨立要先培養他的安全感

見4歲狂粉守候　米妮暖心一抱：融化了

指甲咬到剩一半…聰明1招助孩子成功戒咬甲！

虐童新聞一再發生　綠玫瑰：不是不看，悲劇就不會發生

單親媽生病先安頓孩子再急診　綠玫瑰：別幫虐童找理由

4歲女見銅雕喊被詛咒　綠玫瑰：用神鬼來教小孩要注意

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

4歲女見銅雕喊被詛咒　綠玫瑰：用神鬼來教小孩要注意

「兩個不要懷疑」遭批賣台　韓國瑜：只因為選輸？不要針對我

伊萊妹撞頭緊急送醫　媽淚流滿面：害怕她有腦震盪

「怕肚子餓」豬肝吃一半放身上！陸客遭罰20萬當場傻眼

編輯觀點／「洗臉神器」光環不再　3大關鍵讓科萊麗撤台　

SBL／在NBA當配角更好　前溜馬強森獲麥班達盛讚

五月天合唱完幫催婚！　羅志祥神回「我手長了很多繭」

改造老牌輪胎廠華豐　沈國榮：只許成功的最後一役

「飛天雞」清晨狂啼擾鄰5、6年　新任里長首宗任務徵獵人除害

竊賊開贓車帶家人逛大賣場　員警開3槍制伏

雪莉「掀裙露白內褲」自曝不雅照　回嗆網友：我怎麼了？

親子熱門新聞

寶寶睡覺愛舉小手投降　原因超萌..

報應？帶女兒與現任跨年遇流浪漢

用神鬼來教小孩，要注意這個！

打架不能還手！帥爸賞巴掌讓老師..

寶寶為何愛盯著媽媽看？原因真萌

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

孩得流感　傻媽：能少隔離幾天嗎

旁人以為錢好賺　保母：心理壓力..

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

口腔破超過30個洞　對抗腸病毒..

如何重燃老夫老妻的熱情？

寶寶睡覺發出鼾聲　媽咪要多留心

剖腹產寶寶愛哭鬧？原因讓人意想..

保母三節、年終怎麼給？6點教學

更多熱門

相關新聞

小孩誤吞乾燥劑　別慌先確認是哪種

小朋友對任何東西都充滿好奇，常常拿了就往嘴裡塞。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰就分享一個案例，一名1歲男童吞了乾燥劑，媽媽嚇得差點昏倒，趕緊將小孩送急診。醫師也藉由這個案例發文向大家解說，市面上常用的2種乾燥劑的成分，以及如果誤吞了會有什麼中毒症狀、該不該催吐。

我的孩子又說謊了，怎麼辦？

兒躺地哭鬧　長輩神回：媽媽壞壞

父禁打棒球！投手少年南漂逃家2個月

報應？帶女兒與現任跨年遇流浪漢

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

大飛暗戀楊晨熙10多年！她羞認：他是我粉絲

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

他存股10年　累積千萬本金

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！真的像子瑜

19日補班年初四　不是本來就放？

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷尬

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

BMW跑車闖國中狂飆甩尾　車主找到了

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面