4歲教養黑暗期　媽媽暴哭：聽到孩子聲音就會焦慮

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「媽媽，妳為什麼要哭？」最近，我跟DAHLIA的關係不太好，主要是孩子到了彆扭期，大人說什麼、交代什麼，快5歲的她全當耳邊風，整個我行我素、還會回嘴，故意破壞東西，叫她別往東，她不但東、西全砸遍了，還把南北也牽扯進來。

最讓人不能忍受的，就是她不斷說話，除了「十萬個為什麼」，還有類似舞曲大帝國那種repeat，同樣的問題、同樣一句話，她問3遍，我回3遍，我真的不知道，第4遍以後她還要什麼答案。

我只要與她相處，平均3分鐘會略感無奈，5分鐘開始提醒警告，7分鐘就整個大爆裂、轟轟一次～旁人很難想像這是什麼畫面，但我一直都是很擅於獨處，對聲音非常敏感的人，所以喜歡安靜的我，光是聽到她的聲音，就會感到焦慮，彷彿用指甲刮弦那樣的尖銳。

我平常不哭的，就算碰到這麼多事，從DA出生以後，我也只在她面前哭過兩次，正巧這兩次都是教養黑暗期：2歲、4歲，客觀來說，我知道這是成長的過渡時間，我也認同她天性活潑、喜愛熱鬧，比爸爸媽媽的內向安靜來得好，我更能理解，從一出生以來，我們兩個就是一直在一起，她難免想獲取媽媽更多的注意力。

但主觀層面，媽媽我真的...真的因為跟她個性大不同，而感到好累、好無奈、好無助，我們家只有一大一小，所有事情都得綁在一起。我們連吵架了，下一秒還是得手牽手過馬路，孩子可以嚷嚷說不要媽媽了，但媽媽卻毫無任性的可能。

昨天，她一直在鬧，鬧工作、鬧吃飯，整個氣氛低迷到不行，我甚至氣到不由自主地發抖，晚上回家後，我忍不住打給朋友說：「聽到女兒的聲音，就不自主地煩躁，我不知道該怎麼辦，很怕這種情緒蔓延。」本來沒打算哭的，一整個決堤。

原本，一整天不是在使性子，就是跟我冷戰的女兒，慢慢地挪到旁邊，用手拍拍我的背，再伸出右臂搭上我的肩、勾著我的脖子，我邊哭邊想：「這是把我當幼稚園同學安慰嗎？」當然，也默默感到一絲絲溫暖。

掛上電話後，女兒拿了一張衛生紙給我，我想她應該發現自己的問題了吧，沒想到，她說：「媽媽，妳剛剛為什麼要哭？有人欺負妳嗎？」（媽媽心中OS：就妳啊！）剛真是白哭了！（笑）

我要拼命工作，也得努力照顧小孩，我一直希望自己能完美兼顧，但孩子似乎只想獨佔著媽媽，雖然明明知道這是一陣子一陣子的，但有時候，媽媽我真的很無力很無力！大家也有這樣的育兒低潮嗎？或許我們可以結伴一起度過這段黑暗期。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。