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親子

必看！戀童性侵不會嫌孩子小　父母要有這些警覺

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

一直以來，我總透過文字來傳達「幼童身體保護與自主」的重要性，因為，「拒絕」是要練習的，無法提醒一次，就充滿應變能力，況且孩子分不清那是遊戲還是侵犯，做為成人，我們必須多些警戒，少些妥協，如果「遊戲」會讓孩子感到不舒服，或是有反常的舉動，那就應該大聲制止，並追溯根源有無缺失。

從女兒一出生，我便不曾讓她拿尿布當內褲，或光著上身到處跑，她雖然是小嬰兒，但她是獨立個體，沒有隆起的胸部還是胸部，穿裙裝還是內搭安全褲，不能因為她是小孩，就不把她當個人看，忽略她的隱私。

後來，女兒曾經問過我：「為什麼妳跟阿姨可以幫我洗澡？」我說，因為妳自己還洗不乾淨，所以媽媽或阿姨會幫忙妳，但我們只有在洗澡的時候會碰到妳的身體，其他時間不會，等妳長大就自己洗，媽媽跟阿姨就不碰囉。

因為，包括我自己在內，無論環肥燕瘦，女性從小到大，或多或少遭遇過程度不一的性騷擾行為，不管是文字、言語還是肢體，總有不識相的人要來沾一下、碰一下，就算明白拒絕，對方依然試探底線。

社會風氣大開後，也有不少男性願意拋下自尊，來闡述這樣不愉快的經驗，這些受害者經驗並不是報復或是抱怨，而是希望讓大家能夠重視，這種看似微小卻十分傷人的惡意侵犯，與提醒眾人自我保護之道。

通常，這樣的騷擾行為將軟土深掘，任意做出侵犯行為的人，會猜測「他沒拒絕，就代表默許我繼續下去…」所以，要明確制止對方，而不是認為自己「想太多」，縱使對方再熟、關係再緊密，不舒服、有疑慮就該表達出來！於是，教導下一代「說不」就很重要！包括警覺性、拒絕的勇氣、臨場應變能力。

討論到兒童的身體自主，大人很容易有這樣的迷思：「孩子這麼小，性器官沒有發育，不會有人產生興趣的啦！」實務上，有太多太多戀童癖，散佈在各行各業，他們可能道貌岸然，但面對下手機會，根本不管孩子的年紀多小，您覺得台灣沒有嗎？錯！我被安置在中途之家，就聽過多個例子，甚至是新生兒被性侵，也屢見不鮮。

最可惡的是，當孩子感到被侵犯的時候，最親近的父母家人，可能秉持著鴕鳥心態，藉口為了顧全大局，而選擇忽略或冷嘲熱諷，甚至說出「都是你在幻想」或是「誰叫你穿這樣，搞不好是你自己引誘他的！」

就連我們這些社會人士，都偶爾防備周遭的親朋好友了，那為什麼對待孩子，可以用「應該不會吧，我相信他們！」來合理化自己的懈怠呢？

我呼籲父母們，別再懷疑自己多心了！在孩子無法保護自己之前，我們本就該對他們的身體保持高度警覺，千萬不要怪自己太難搞、太多疑，別造成任何讓有心人士下手的可能。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,身教,身體自主,性侵

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