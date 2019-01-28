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親子

最愛麵店突然歇業　4歲女傻問：我住院沒去就倒了？

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「媽媽，那間好好吃起司麵怎麼不見了？是不是因為我去住院，所以老闆就不做了呢？」

我跟孩子很喜歡一間以麵食為主的連鎖餐廳，裡面餐點有中式、日式、美式，甚至連新加坡叻沙都有，但價格十分親民，還有加麵、加飯加到飽，兩種飲料喝到撐，店長也很歡迎小孩，常準備果凍送小朋友，開幕沒幾天，我們就成為常客，幾乎一個禮拜去兩三天，根本當自家廚房。

雖然店的空間不大、座位數不多，但他們的生意一直很好，每到吃飯時間一定得排隊，而且，這間店面還兼他們連鎖系統的教學教室，並不只單純做餐點銷售，綜合這些條件，這餐廳是絕對可以經營下去的！

去年11月中，DAHLIA發燒住院8天，住院後立馬要求去吃那家烏龍麵，當我提著大包小包到了巷口，啊？！大白天的鐵門拉下來是公休嗎？還是員工旅遊？接下來兩個月，我們不死心，沒事就繞過去瞧瞧，看著店面一天天產生變化，外掛招牌開始刷白，內部大刀闊斧地改裝，感嘆之餘，也伴隨孩子一聲聲急切的詢問：「起司麵店呢？」我知道，該是跟她說明的時候了。

經過跟附近商家的打聽，原來是房東看餐廳人潮很旺，所以在租約還沒滿期前，便告知店長「明年要漲房租」，而且漲幅不少。這區的租金已經不低，如果在漲個幾千，勢必對店家產生很大的衝擊，而且，做生意是各憑本事，房東看到人潮多就漲房租，這實在沒有道理，於是連鎖餐廳決定另覓他處，放棄這邊已經經營1年的客群！

DAHLIA非常傷心，不但好吃的沒了，對孩子友善的店長也消失了，她感到十分難過，還跑去同址新裝潢好的餐廳老闆說：「我以前很喜歡這邊的烏龍麵跟柳丁汁！」對她來說，就是一種經營多時的關係，突然被切斷了，連好好告別的機會都沒有。

我一直不避諱跟孩子討論死亡，但這樣的生離，每次引導的方式都不同。

DAHLIA出生的頭兩年，我們從她爸爸新竹家中搬出後，住過好幾個地方，我小時候曾經歷這種頻繁搬家的不安全感，所以很愧疚，當時沒辦法好好給孩子一個穩定的地方成長，但我希望，自己能把這種倉促的焦慮降到最低，所以，我選擇帶著孩子「好好告別」。

每次決定要搬家的時候（好吧，有時候是被迫要搬），我總推著小小的DAHLIA，到附近跟鄰居、保全、店家一一告別、答謝，在聊聊「為什麼要搬走」的同時，我知道自己又多了一些朋友，所以堅持好好說再見，不讓自己突然消失在他人生活，雖然孩子當時不會說話，但我相信這樣的動作，無形中拉長了她對搬家的心理準備時間。

這次麵店結束營業，老實說，連我自己都很驚訝，它真的是手頭緊的好夥伴，好吃、乾淨又友善，仔細想一想，還真的沒有其他類似的選擇，面對DAHLIA的困惑，我還特地去打聽餐廳到底發生什麼事，好好地跟她說：「他們店是租的，房東要漲租金，店長想想會虧錢，所以才突然搬走的，不是因為妳住院沒去吃就倒了啦！」

我們無法阻止別人的離開，但可以讓自己學會好好地說再見，這不單純為了培養基本禮貌，更是穩固自己與孩子的安全感，所以，不管是碰到搬家、畢業，爸媽都可以趁這些機會引導小孩，未來當他們面對分離的時候，才有更好的應變與釋懷的能力。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,親子活動,身教

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