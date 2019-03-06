韓國瑜中午就在喝酒？　名嘴認：辛苦了！我以前也是！





▲韓國瑜夜宿果菜市場。（圖／地方中心翻攝）

政治中心／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇5日一連6篇發文，劍指國民黨高雄市長韓國瑜，在北農時天天喝酒，一年300天中午就喝醉，還要北農公布他當時在一郎餐廳用餐的酒水發票。針對此事，名嘴羅友志在臉書上力挺韓國瑜，坦承自己「以前也是」中午喝酒拚過來的，並舉出2名工人的例子，認為綠營離勞工越來越遠了。

韓國瑜出訪星馬回國立即取消行程，神隱3天後又馬上公布月底將再次出訪，王浩宇對此暗諷對方「回來再請假休息，然後再出國…」隨後爆料「韓國瑜在北農時幾乎天天喝酒，365天有300天都在喝」，中午在北農裡的餐廳跟總幹事等人交際，幾乎中午就醉了，下午龜息到3、4點才起床辦公，交朋友的方式就是喝酒，長期下來對其身體是很大負擔，也是其能否參選2020的一大變數。

▲王浩宇發文。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

王浩宇5日連發6篇文章，目標都對準韓國瑜，要求北農公布韓國瑜任期時在一郎餐廳用餐、酒水發票，「就知道我說的是不是事實囉！」檢方應該調查這些酒是否用公費買，一年花多少錢，只方便說到這。更痛罵電視媒體播了37分鐘的韓國瑜，「洗腦台灣人到這樣，竟然有人覺得不扯，是台灣人敏感度太低嗎？」

針對王浩宇的「韓國瑜中午就在喝」言論，羅友志批評，綠營是打韓國瑜打傻了嗎？前幾天聽到這句話，當時自己心裡冒出「我當記者的時候也是…」的歸屬感，但是擔心自己被貼上「酗酒」標籤，就默默的對韓國瑜心裡說聲「辛苦了，我以前也是…」

▲喝酒示意圖。（圖／達志／示意圖）

羅友志說，4日中午吃飯經過2個在機車上抽菸的工人，手上拿著「明天的氣力」在說「高雄ㄏㄧ咧韓國仔，聽說伊卡ㄗㄚˋ透中午嘛ㄟ拎撣薄啊！嘎ㄍㄧ郎！挺伊啦，攏是甘苦過來ㄟ啦！」（大意是說，他也是中午喝酒拼過來的，自己人，挺他啦！）晚上直播完，經過一個夜間施工的工地，聽到工人在互道辛苦，大意也是「透中午丟低拚，辛苦啦！」

「果然是草鞋變皮鞋之後，離勞工越來越遠了！」羅友志表示，這下，連勞工這塊妳心裡最軟的肉，都被你趕到韓國瑜那邊了。「透中午丟低拼，辛苦啦！」你知道有多少人心裡在對他說，「我也是…」

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