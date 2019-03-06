電視台捧韓國瑜　王浩宇再開槓「沒有別的新聞嗎？」

▲ 韓國瑜接受媒體聯訪。（資料照／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導

桃園市議員王浩宇近期連續在臉書發文指高雄市長韓國瑜愛喝酒，引起韓粉到臉書留言洗板。對此，王浩宇6日在臉書解釋原因，也批評電視台一直報導韓國瑜，難道「沒有別的新聞嗎？」

王浩宇5日一天內連發6篇文目標都是韓國瑜，要求北農公布韓國瑜任期時在一郎餐廳用餐、酒水發票，「就知道我說的是不是事實囉！」檢方應該調查這些酒是否用公費買，一年花多少錢，只方便說到這。更痛罵電視媒體播了37分鐘的韓國瑜，「洗腦台灣人到這樣，竟然有人覺得不扯，是台灣人敏感度太低嗎？」

王浩宇說，在小吃店吃飯，某個電視台在晚間新聞時段，幾乎從第一分鐘就開始報導韓國瑜，中間插了幾個新聞，接著又是韓國瑜，接著隔壁桌中年男子，忍不住抱怨了一句。

王浩宇指出，新聞版面被特定人士佔據，國際上重要的新聞，外交突破、台灣的國際空間，幾乎無法登上新聞，「好像台灣社會最重要的事情就是那幾個人，拚經濟被簡化成小確幸，認真做事的人無法被看見，誰還願意為這個國家默默努力？」

王浩宇表示，「很多人問我，明明是桃園的議員、為什麼要評論韓國瑜？」為什麼要上節目批評他？ 為什麼整天被攻擊、洗版，甚至收到恐嚇信也不退縮？得罪「中間選民」，下次不想選了嗎？

王浩宇回應，那是因為，台灣的民主快要沒有明天了，「國家都快要被搞掉了，我能不能繼續當議員又怎樣？」

▲桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）