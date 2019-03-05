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社會 社會焦點 保障人權

廚餘桶女嬰體內器官發育完整　解剖人員「看了很痛心」

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▲▼新加坡小情侶涉有重嫌，警方正全力追查。（圖／翻攝自臉書）

▲新加坡小情侶DNA與女嬰吻合，今早解剖女嬰以釐清是否為產前死亡。（圖／翻攝自臉書）

突發中心／新北報導

新北市新店區2月26日驚傳「廚餘嬰屍案」，新北市警局刑事鑑識中心DNA報告4日出爐，比對結果情侶房內血跡與女嬰相符合。檢警5日上午9時偕同法醫進行解剖，發現女嬰器官完整且發育正常，解剖人員見狀表示「真的很痛心」，而女嬰是否為死胎，相關人員解剖後已將女嬰器官切片採集帶回化驗，以釐清確切死因。

歷時1個小時的解剖，現場解剖人員事後表示，女嬰體內器官完整，包括腦、肺、肝所有內臟均發育正常，但卻遭到父母無情丟棄，「真的很痛心」。此外，法醫也針對所有器官逐一採集切片帶回化驗。至於女嬰是產前就已死亡還是產後死亡，主要關鍵在肺泡是否撐開，若稱開則代表女嬰是已有呼吸的生命體，而該星國情侶檔最重恐涉殺人重罪。

▲新店廚餘桶驚見女嬰屍。（圖／記者陳雕文攝）

▲女嬰發育完整卻遭狠心父母丟棄，解剖人員痛心不已。（圖／記者陳雕文攝）

由於台灣與新加坡有司法管轄權，且新加坡《刑法》第3條規定，國民的境外犯罪行為視同於境內實施，得於國內接受審判與受罰，也就是說該情侶就算逃回國也會受罰。而且，新加坡法律更加嚴苛，若兩名嫌疑人是刻意把活著的嬰孩棄屍而致死，恐怕會觸犯「謀殺罪」，將會被判「唯一死刑」。

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關鍵字：新店,棄嬰,發育完整,廚餘桶

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