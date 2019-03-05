角頭前女婿遭斷手腳筋丟包醫院不治　14惡煞被起訴

▲古男被痛毆後丟包在全民醫院前。（圖／記者陳玉攝）

地方中心／台中報導

2018年初才出獄就經營資產管理公司的古姓男子，同年10月11日凌晨遭朱姓男子與同夥持刀砍斷手、腳筋，還敲碎手、腳掌，最後被丟包在醫院大門外，古男經搶救後不治身亡。警方歷經2天偵查，分別在大里、北屯等地帶回涉案行兇和接應的14名關係人到案，台中地檢署5日則依重傷害致死罪將涉案14人起訴。

42歲的古姓男子曾為台中李姓角頭大哥的前女婿，本身有強盜、擄人勒贖前科，因案遭判19年5個月，關到2018年1月才假釋出獄，但卻在一次酒後與朱男結怨，讓朱男懷恨在心，進而擄人尋仇。

起訴書指出，2018年10月11日凌晨朱男獲悉古男到一家酒店飲酒作樂，便偕同其他同夥到場賭人。朱男發放鋁棒、辣椒水、口罩、護目鏡，分配任務後，與其他同夥共14人分乘5輛車前往酒店，其中8人進入酒店，其餘把風或在車上等待接應。

▲警方調閱監視器追查兇嫌。（圖／記者陳玉攝）

朱男與其他7名嫌犯進到酒店後直奔古男包廂，先持辣椒水朝古男噴灑，隨後是一陣亂打，而朱男則是持刀猛刺對方臀部及大腿，最後將他帶出包廂，直接拉上休旅車離開。

古男最後被載往北屯區某冷凍廠，朱男與其他兇嫌又是一陣亂打，分別持鋁棒、磚頭、鐵鎚等，砸碎古男手、腳掌，朱男甚至還持短刀將他手、腳筋挑斷，直到有人發現古男渾身是血、奄奄一息，才將他丟包在醫院外，經過一週的搶救後仍告不治。

警方獲報後立刻展開追查，沿路調閱路口監視器循線逮到涉案14人。經過偵查後，台中地檢署5日依傷害致死、妨害自由、藏匿人犯等罪分別起訴涉案的14人。

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