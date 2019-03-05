228連假遊高雄搶拍韓國瑜看板　他下5個字結論笑翻網友

▲商家掛韓國瑜看板吸人氣。（圖／網友杜睿展提供）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任以來高人氣不減，許多民眾受「韓流」吸引紛紛湧入高雄，就連他的看板都深受民眾喜愛，許多商家也因此掛起韓國瑜看板，用另類的方式帶動話題與錢潮。一名網友在臉書《韓國瑜後援會》發文表示，他趁著228連假期間到高雄3天2夜遊，並拍下許多韓國瑜看板，最後還表示「人都曬黑了」，網友見狀紛紛笑翻留言「你曬黑，還是看板曬黑」。

▲商家掛韓國瑜看板吸人氣。（圖／網友杜睿展提供）

隨著韓流持續發威，高雄連連創下人流量新高，日前還有行動不便、足不出戶的民眾受到韓國瑜的吸引也終於踏出門到高雄，想一同感受「韓流」的魅力。

另外，就連韓國瑜的人型看板也深受民眾喜愛，許多民眾看到看板都會興奮的上前合影，店家見狀也紛紛掛起看板，希望藉此增加買氣。一名網友3日晚間就在臉書上發文表示，「228假期台北人到高雄3天2夜遊，到處都有韓國瑜，但人曬黑了。」

▲韓國瑜人氣高，民眾紛紛湧入高雄。（圖／網友杜睿展提供）

網友看見原PO的結論紛紛笑翻，直問「是你曬黑還是看板曬黑？」、「我們高雄粉熱呐，要防曬」，另也有網友看見照片驚訝表示「你真的很會找耶，有些地方我都不知道在哪裡」、「你真的是超級韓粉」。

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