拍17歲女Coser264張性愛照！　攝影師愛用「情趣用品」當配件

▲攝影師利用拍攝藉口，拍下少女不雅照挨告。示意圖與本案無關。（圖／記者黃克翔攝）

突發中心／新北報導

一名嗜好拍攝cosplay的郭姓攝影師因拍照結識一名17歲Coser，兩人進而交往，郭男竟利用拍照藉口，拍攝少女穿著學生服、旗袍、薄紗的露胸、下體照，甚至還有少女替他口交及發生性行為的照片，總計264張。2人因故分手，少女事後以當時是非自願為由對郭男提告。檢方事後勘驗照片發現少女並非被強迫，因次僅將郭男依違反《兒少法》起訴，由於郭男認罪但未與美眉和解，新北地院因此判郭男1年6月徒刑。

法院調查，郭男2014年間就曾因相同手法拍攝一名16歲少女替他口交的照片而被提告，而當時士林地院也依《兒少法》判處郭男8月，緩刑3年，須繳交公庫25萬元。

然而，郭男犯後竟還不知悔改，2016年結識17歲少女進而交往後，自同年4月起郭男開始在攝影棚、住處及旅館等地，要求少女穿著學生服、旗袍、薄紗等裸露胸部或下體的照片，甚至是2人的性交照，合計共264張。

事後2人因故分手，少女遂以自己當時是非自願才與對方發生關係為由對郭男提告性侵。檢察官事後勘驗照片，發現少女神情自若，看起來並無不悅或是被迫之情形，因此不起訴郭男性侵的部分，僅依違反《兒少法》拍攝未滿18歲猥褻、性交罪將他起訴，而新北地院開庭時，郭男坦承不諱，但因事後未能與少女和解，因此將他判刑有期徒刑1年6個月。全案可上訴。



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