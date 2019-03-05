卡拉OK被搭訕爆衝突　狂母女遭壓制竟出手K警：再壓試試看！

地方中心／高雄報導

一名61歲楊姓婦人及其38歲女兒在卡拉OK與52歲劉姓男子酒後發生衝突，警方獲報趕抵現場將雙方拉開，未料該母女檔仍怒氣難消，不斷朝著對方動手，警方立即將許女壓制並以妨害公務逮捕，但她仍不斷反抗嗆聲「你再壓試試看」，而楊婦見女兒遭逮，竟對著現場員警猛K，導致員警四肢多處擦傷，警方隨後將母女2人依妨害公務罪嫌送辦；另外，她們控告劉男傷害及公然侮辱，劉男也反控傷害。

▲母女酒後鬧事，打傷員警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲案發卡拉OK一片狼藉。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，楊姓母女與同事相約到卡拉OK飲酒歡唱，劉男見狀上前欲搭訕許女的同事遭到制止，但他仍不聽勸反而要求許女伴唱，且語帶輕挑，2人因此爆發口角，而在一旁的楊婦認為女兒遭到欺負也一同加入爭吵，最後演變成激烈的肢體衝突。警方到場時，鬧事3人已停止衝突，但情緒仍相當激動，並堅持提告，警方也立即將人帶回偵辦。

▲母女遭警帶回仍不斷嗆聲、動手。（圖／記者吳奕靖翻攝）

劉男到所後向警方要求至醫院驗傷，不料楊姓母女竟開始阻擋警車，不讓警方載劉男前去驗傷。警方再三好言相勸，但許女情緒相當激動，竟突然出手毆打劉男左臉，警方見狀立刻將她壓制，並以妨害公務罪嫌逮捕，沒想到楊婦見女兒被逮，竟也上前拉扯鍾姓員警頭髮，另又不斷猛抓員警，導致另2名員警手指及下巴遭抓傷，警方最後不再忍讓，齊力將2人制伏。

警方訊後將楊婦與許女依妨害公務及傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，而劉男則依傷害及公然侮辱等罪嫌函送法辦。另外，警方也呼籲民眾飲酒請適量並自我約束，避免發生不必要的紛爭，否則警方將嚴正執法，決不寬待。

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