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逛街莫名中槍！面膜推銷標語火力全開　他被慘虐...苦主想買單

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▲▼ 買個面膜被標語嘲笑 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 逛個街也要被嘲笑 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

逛個街也可以被重傷！有位網友日前在書局逛到面膜區時，一旁的創意行銷標語讓他心情狂洗三溫暖，忍不住po網和大家分享。不少男網友看了也表示這段話很吸引他們，看了會想要乖乖掏出錢包，買幾盒塞給女友使用。

「只是想逛街而已結果......。」一位男網友在臉書社團「爆廢公社」中表示，日前在文具店逛到面膜區時，面膜旁一張黃色標語讓他嚇到，只見上頭寫著「千萬不要小看著面膜，因為它才僅僅幾塊錢，就能讓女朋友安靜半小時，你說它能不神奇嗎？」乍看之下好像有點令人心動，沒想到下一句竟火力全開寫道，「不過，首先你要有個女朋友。」創意行銷手法讓他看了好傻眼。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 買個面膜被標語嘲笑 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這標語...還真的有店家拿來用... 。（圖／翻攝自爆怨公社）

其實這段標語在網路上已經流傳一陣子，沒想到真的有店家拿來當作廣告手法，部分網友看到後笑歪表示「這個有靠北」、「逛個街而已，又被笑了」、「走著走著也能中槍」、「想騙你荷包，更想笑你沒女友」、「連面膜攻擊力都這麼高」、「撿到衝鋒槍了」。

苦主們則是心有戚戚地說「至少有15分鐘不用看女友的臉色」、「火山泥面膜才是正統2小時不吭聲還會睡著的好嗎」、「現在有出那種一敷要兩個小時的哦！有在玩手遊一直被碎念的老公們快去囤貨吧」、「那遇到敷面膜還可以講話的女友怎麼辦」。

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▼ 網友反應 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 買個面膜被標語嘲笑 。（圖／翻攝自爆怨公社）

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關鍵字：面膜,行銷,女友,爆廢公社

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