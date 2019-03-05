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局長指示！台鐵遺失物「超佛送回府」盡力做　網友神回：女友不見幫我找

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▲▼台鐵遺失物。（圖／記者曹悅華攝）

▲旅客「假遺失真託運」爭議不斷，外界質疑台鐵服務遭濫用。（圖／記者曹悅華攝）

生活中心／綜合報導

台鐵一直以服務出名，日前才開專車送旅客回家，現在又因為遺失物「超佛送回府」動作廣受討論。「假遺失真託運」爭議不斷，不少人便呼籲台鐵若幫旅客寄遺失物回就近車站，應從免費改為按件收費。不過，就台鐵內部人員流出來的訊息，局長張政源指示「要同仁盡力協助」，就有網友神回「女朋友遺失了，如果台鐵找到請幫忙送回台中站」，實在讓人看了好氣有好笑。

為方便民眾，台鐵在撿到乘客遺失物的時候，不僅會幫忙保管，還提供運送到就近車站服務，過程「一毛錢都不用花」，不免讓人擔心台鐵的美意會遭有心人濫用。就有內部同仁透露，民眾曾在列車上，掉了籃球戰術板、假牙、書包，甚至連神像和令旗都有，也曾撿過一尊財神爺，遺失物的種類真是應有盡有。

請繼續往下閱讀...

臉書粉專ChenG也提到，旅客整天遺失、忘記東西，台鐵員工找不到還會被罵，甚至被質疑不認真找，「免費做功德幫忙迴送到不見還要賠」，找到後還可免費送到指定站，有時候找的時候很急，找到卻隔幾百年才來領，車站都快被遺失物淹沒，讓人感到相當無奈，建議有遺失物迴送就要收費，送到指定車站起每放一日比照行包收費。

▲台鐵內部訊息。（圖／翻攝自臉書粉專台灣便當管理局-附屬鐵路部）

▲台鐵內部訊息。（圖／翻攝自臉書粉專台灣便當管理局-附屬鐵路部）

原以為台鐵高層聽到外界反彈聲浪，會有所動作，沒想到就臉書粉專台灣便當管理局-附屬鐵路部指出，收到內部同仁給的訊息，張政源指示「有關協尋旅客遺失物，惡意鑽漏洞者為少數，請站、車主管通知同仁，秉持服務旅客的宗旨，盡力協助旅客，謝謝。」不少網友看到後紛紛留言，「我掉了一個女朋友在月台上...」、「女朋友遺失了。不知道她有沒有吃飽？住哪裡？今年幾歲？叫什麼名字？如果台鐵找到請幫忙送回台中站。」

針對「假遺失真託運」的爭議，台鐵局先前就有回應，仍會相信旅客，同時也提醒乘客在乘車當下還有在車站時都要注意自己行李，至於近期是否會研議更改內規避免服務美意被濫用及衍生更多成本，台鐵局則表示目前尚未討論到這塊。

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關鍵字：台鐵,遺失物,台鐵局長張政源,女友

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