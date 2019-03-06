海邊撿到10kg腥臭怪石！友一看暴動「鯨魚嘔吐物要1500萬」：散發香氣了

▲泰國蘇美島一名酒吧老闆在海邊撿到了「鯨魚嘔吐物」，發現可能是「龍涎香」（ambergris）。（圖／翻攝自Khaosod，下同）

記者楊絡懸／綜合外電報導

海洋超多稀有珍貴的寶藏，但是你有看過這個嗎？泰國蘇美島一名酒吧老闆在海邊撿到了一塊長50公分、重約10公斤的金黃色石頭，由於形狀超特別，他就帶回家珍藏。沒想到上網一查，發現可能是「龍涎香」（ambergris），價值粗估為50萬美元（約新台幣1540萬元），讓他趕緊把石頭送往檢驗。

綜合泰國媒體報導，44歲的烏帕拉（Boonyos Tala-upara）去年6月時在蘇梅島沙灘發現了一塊金黃色石頭，重量達22磅（約10公斤），摸起來有蠟的觸感，聞起來有魚腥味，「真的很大塊，像是溶掉的蠟燭，但是質地又帶點柔軟，我曾經用火燒它，就溶化變成了油，冷卻後又變硬了。我很訝異，畢竟我從來都沒有看過這種東西。」

烏帕拉把金黃色石頭放在後花園裡，就忘記了這件事情。直到今年2月，朋友發現這塊石頭竟然散發出不明香氣，推測這石頭很有可能是珍貴的「龍涎香」。烏帕拉上網搜尋資料，發現與「龍涎香」十分相像，價值粗估為50萬美元（約新台幣1540萬元），「這對我而言，可能就像一張獲大獎的幸運彩券。我想把它賣掉然後退休。」

消息一出，許多科學家和博士都自願想要研究這塊「奇怪的金黃色石頭」。泰國農業大學（Kasetsart University）漁業學院副院長托恩（Thon Thamrongnawasawat）也認為，這塊金黃色石頭極有可能是「鯨魚嘔吐物」。

「龍涎香」是鯨魚吃完魷魚、章魚後未能消化的喙骨，經由腸道細菌與分泌物「酶」結合成石頭後吐出。整塊石頭經陽光乾燥後，會從「腥臭味」轉為「持久香氣」，每一塊石頭都有各自的特別氣味，因此常被作為高級香料、香水的定香劑或名貴藥材等。

2016年4月，在英國蘭開夏郡（Lancashire）也有民眾撿到一塊1.57公斤的龍涎香，價值超過5萬英鎊（約新台幣205萬元）。同年11月，3名阿曼（Oman）漁民也發現了一塊80公斤的龍涎香，以價格300萬美元（約新台幣9255萬元）出售。